Tugay Komutanı, HDP'li Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'le tokalaşmadı

Kars'ta 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, 23 Nisan törenlerine katılan HDP'li Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in elini sıkmadı. Görüntüler, yerel televizyon kanalının kameralarına yansıdı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kars Valiliği önünde bu sabah tören düzenlendi. 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, 23 Nisan törenlerine katılan HDP'li Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'le tokalaşmadı.

Gösteriler başlamadan önce 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, protokol konuklarından HDP'li Kars Belediye Eş Başkanları Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca'nın tokalaşma isteğini geri çevirdi. Eş başkanlar ve meclis üyeleri, diğer kişilerle tokalaştıktan sonra yerlerine oturarak gösterileri takip etti. (HABER MERKEZİ)