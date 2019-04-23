Cabo Verdeli müzisyen Mayra Andrade İstanbul’da

Cabo Verdeli Müzisyen Mayra Andrade, yarın Cemal Ceşit Rey Konser Salonu’nda yarın (CRR) yeni albümü “Manga”yı İstanbullu müzikseverlere tanıtacak.

ÇOK KİMLİKLİ YAŞAM, ÇOK KİMLİKLİ MÜZİK

1985 yılında Küba’nın başkenti Havana’da dünyaya gelen Andrade, çocukluk yıllarında önce Afrika’da bir ada ülkesi olan Cabo Verde’de ve sonra sırasıyla Senegal, Angola ve Almanya’da büyüdü. Genç sanatçı sonraki yıllarda da yılda en az iki ayını hep Cabo Verde’de geçirmeye devam etti.

17 yaşında Paris’te şan dersleri almaya başlayan Mayra, bu sırada besteci Orlando Pantera ile tanışıp beraber çalışmaya başladı. Özellikle Portekizce konuşulan yerlerde sahneye çıkmaya başlayan Mayra, Cabo Verde’nin şehirleri Mindelo ve Praia dışında Lizbon’da da sahne aldı.

GENÇ YAŞINDA BİRÇOK ÖDÜL ALDI

2001 yılında Kanada Ottawa’da gerçekleştirilen şarkı yarışmasında “Jeux de la Francophonie” altın madalyasının sahibi olan Mayra Andrade genç yaşına rağmen, Almanya Müzik Eleştirmenleri Ödülü’nden BBC Radyo 3 Dünya Müziği Ödülü’ne kadar birçok ödülün sahibi.

2006 yılında ilk albümü “Navga”yı yayınlayan Andrade, 2009 yılında çıkardığı ikinci albümü “Stória, Stória” ile turne gerçekleştirdi. 2013 yılında “Lovely Difficult” albümünü yayınladı.

Yeni albümü “Manga”da dinleyicilere, dünyaca ünlü Cabo Verdeli müzisyen Kim Alves ile Cabo Verde’nin köklerinden modern Afrika müziğine uzanan bir müzik şöleni sunan sanatçının CRR’daki konseri yarın saat: 20.00’de. (KÜLTÜR SERVİSİ)