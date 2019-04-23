İHD Eş Başkanı: Açlık grevleriyle ilgili AKP ile görüştük

Mecliste siyasi parti gruplarıyla açlık grevlerine ilişkin görüşme yapan heyette yer alan İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, AKP ile meselenin çözümüne dair konuştuklarını söyledi.

Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle devam eden açlık grevlerini izlemek için kurulan ve içerisinde İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ve Çağdaş Hukukçular Derneğinin (ÇHD) bulunduğu komisyon, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerle görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında komisyonun açlık grevlerine dair hazırladığı rapor tüm partilere verildi. İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, AKP ile görüşmeye dair Mezopotamya Ajansından (MA) Diren Yurtsever’e konuştu.

‘MESELE ARTIK ÇÖZÜLMELİ’

Türkdoğan, AKP Grup Başkan Vekili Naci Bostancı ile yaptıkları görüşmeye dair şunları aktardı: “Naci Bey, hukuk ve siyaset ilişkisine değindi ama her halükarda bu meselenin artık çözülmesi gerektiğini ifade etti. Bu konuda sorunun hukuki temelde çözülebileceğini ve bizden aldığı görüşleri ve dosyayı hem Adalet Bakanlığına hem de Sayın Cumhurbaşkanına ileteceğini söyledi. Bu konuda Naci Bey’i oldukça samimi gördüm. Burada artık seçim baskısının ortadan kalktığını ve bu meselenin çözülmesi noktasındaki düşüncelerimizi ifade ettik. Polisin uygulamalarını kendisine aktardık. Dolayısıyla partinin dönüp bu güvenlik biriminin uygulamalarını incelemesi gerektiğini anlattık. Hâlâ diyalog yolu açıktır. Görüş alış verişinde bulunma imkanı vardır. Sorunları iletebiliyoruz.”

ADALET BAKANLIĞIYLA DAHA ÖNCE GÖRÜŞÜLDÜ

Daha önce de Adalet Bakanlığı ile tecrit ve açlık grevleri konusunda görüştüklerini söyleyen Türkdoğan, “Bürokrasi ile de görüşüyoruz, aslında diyalog var. Burada sorun meseleyi çözecek siyasi irade kararlılığını göstermek. Bu konuda biraz daha çaba içerisinde olmak gerekiyor. Bu noktada görüşmenin faydalı olduğunu düşünüyorum. Umuyorum son durum karşısında karar vericiler tecridin artık kalkması noktasında kararlarını verirler” diye konuştu.

‘YENİ BİR SİYASİ DENGE KURULUYOR’

AKP ve MHP’nin seçim yenilgisi şokunu üzerlerinden atamadıkları için hâlâ bazı şeylerin yerine oturmadığını dile getiren Türkdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı: “Ayrıca siyaset gündemi çok sıcak. Kılıçdaroğlu’ya yapılan saldırı, YSK’nin İstanbul ile ilgili nasıl karar vereceği gibi konular, Cumhurbaşkanının ‘Türkiye ittifakı’ çıkışana karşı MHP başkanının Cumhur İttifakındaki ısrarı. Bütün bunlar aslında yeni bir siyasi dengenin kurulmakta olduğunu gösteriyor. Biz bu siyasi dengenin yeniden Kürt sorununda barışa evirilebilecek bir siyasi denge olmasından yanayız. 31 Mart seçim sonuçları bunu ortaya koydu. Bu seçimler iktidara ciddi bir uyarıydı. Yeniden barış politikalarına, demokrasiye dönülmesi gerektiğinin mesajı çok açık olarak verildi.” (HABER MERKEZİ)