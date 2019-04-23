Kemal Kılıçdaroğlu’dan hükümete yanıt: Herkesle görüşüldü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'ndan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Ben bile bir Cumhurbaşkanı olarak, herhangi bir şehit evi ziyaretinde, öncelikle soruyorum; 'Gidişim orayı rahatsız eder mi?” yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, giderken herkesle görüşüldüğünü söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Aileyle, muhtarla görüşüldü. Kiminle görüşülecek, herkesle görüşüldü” dedi.

Erdoğan'ın telefonla geçmiş olsun dileğinde bulunup bulunmadığı sorusuna Kılıçdaroğlu, “Etmeyebilir. Herhangi bir beklentim yok” karşılığını verdi.

Erdoğan, gazetecilerin “Kılıçdaroğlu'yu arayacak mısınız?" sorusunu, “Yorumumu yaptım daha niye arayayım” diye yanıtlamıştı.

SOYLU: KİMSENİN HABERİNİN OLMADIĞI KATILIM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise güvenlik kuvvetlerine bilgi verilmediğini iddia ederek CHP'yi suçlamıştı. Soylu “Kimsenin haberinin olmadığı bir katılıma yönelik, örgütlü bir provokasyon iddiası da gerçekçi değildir” ifadesini kullanmıştı. (HABER MERKEZİ)

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