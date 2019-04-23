Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kılıçdaroğlu açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evi yakmaya çalışanlara “Değerli arkadaşlarım, mesajlarınızı verdiniz” diye seslenen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklamasını “Amacımız Kılıçdaroğlu'nun sağ salim ayrılmasını sağlamaktı” diye savundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin soruları yanıtladı. Akar şöyle konuştu:

“Oradaki amacımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun uzunca bir süredir kaldığı evden bir an önce, sağ salim ayrılmasını sağlamak, halkı dağıtmaktı. Bizim şiddeti tasvip etmemiz, şiddeti hoş görmemiz asla söz konusu değil. Ne amacımız olabilir? Yani biz Sayın Kılıçdaroğlu'ya vurulmasını tasvip mi ediyoruz? Bunu mesaj mı kabul ediyoruz, böyle bir şey olabilir mi? 'Mesaj, tepki' dediğim şey insanların söylediği, 'şehitlerimizin kanı yerde kalmasın, terörü bitirin' ve benzer terör aleyhindeki ifadelerdir.” (HABER MERKEZİ)

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