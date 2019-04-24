Menemen Belediyesinde işçiler mağdur ediliyor

Turan KARA

İzmir

Yirmi yıldır CHP’de olan Menemen Belediyesinde çalışan 284 işçi eski başkan ile yeni başkan arasındaki halef selef kavgasında mağdur oluyor.

Son yerel seçimlerde de Menemen Belediyesini CHP kazandı. Göreve gelen Yeni Başkan Serdar Aksoy, belediyeyi büyük bir borçla devraldığını ve neredeyse bütün varlıkların yok edilip belediyenin içinin boşaltıldığını söyledi. Yönetimi Eski Başkan Tahir Şahin’den devralan CHP’li Başkan Serdar Aksoy seçimlerden önce belediyeye işçi alınmasını ve işçi ücretlerinin yükseltilmesini, kendisine kurulan komplonun bir parçası saydığını iddia ederek, pazartesi günü 284 işçiye işten çıkarıldığına dair mesaj attı ve belediyeye gelip çıkışlarını bildiren evrakları almalarını istedi.

İşçiler belediye binası önüne gelip de bilgi almak istediklerinde ne başkan ne yardımcısı ne de meclis üyeleri bir açıklama yaptı. İşten atılan işçilerin çevik kuvvet polisleri ile belediyeye girmeleri engellendi. İşçilerin protestosu öğlene kadar sürdüğünde İstanbul’da olduğu söylenen Serdar Aksoy sosyal medyadan mesaj yayımlayarak geri adım attı ve yapılanın işten çıkarma olmadığını, çıkış yapılan işçilerin belediye şirketine geçirileceği açıklamasında bulundu.

"YILLARDIR ÇALIŞIYORUZ"

İş Yasası’nın 25/2 maddesinden çıkış evrakı hazırlanan işçiler kendilerine hiçbir bildirim yapılmadan, rızaları alınmadan, hakları ve alacakları ödenmeden girdi çıktı yapılmasının haksızlık olduğunu ifade etti. Bir işçi, “Serdar Aksoy seçimden önce bizlerle toplantı yapmıştı. Bize hiç kimseyi işten çıkarmayacağını Tahir Şahin’in 5 bin 700 liraya yükselttiği ücretleri düşürmeyeceğini hatta daha da yükseltebileceğini, arkasında Tunç Soyer’in olduğunu söylemişti. Şimdi de 280 işçi alması ve ücret yükseltmesi komplo diyerek bizi çıkarmaya ve yerimize seçimlerde söz verdiği kişileri almaya çalışıyor. Yeni amir olanlar ve meclis üyeleri bize bankamatik işçi diyor. Yıllardır belediyede çalışan işçileriz biz. O zaman Tahir Şahin’in bankamatik işçileri olanlar şimdi de Serdar Aksoy’a dalkavukluk yaparak yükseliyor. Kimsesiz işçiler ise işten çıkarılıyor ya da ücret düşürülüyor” dedi. İşçiler açıklama beklediklerini söyledi.

SENDİKAYA KIŞKIRTICILIK SUÇLAMASI

İşçilerin yoğun tepkisinden sonra açıklama yapan belediye yönetimi işten çıkarma olmadığını, sendikacılar tarafından yanlış bilgilerin yayıldığını belirtti. Yönetim işçilerin belediye şirketine geçirildiklerini açıklarken, işçilerin bir kısmı rızalarının alınmadığını ve işten çıkarılma tehdidi ile zorla kabul ettirilmeye çalışıldığını vurgulayarak, belediye bünyesinden çıkarılmayı kabul etmediklerini söyledi.

"HAK KAYIPLARI OLACAK"

Bir işçi, “Kabul etmezsen kapı orada diyorlar. Kabul edersen ücret, ikramiye ve sosyal haklarda yüzde 50 kayıp olacak. Ama işçiye bir ödül vermiş gibi açıklama yaparak üstünü örtüyorlar” dedi.

"FATURA İŞÇİLERE KESİLMEMELİ"

Belediye önünde protesto eylemi gerçekleştiren işçilerin yanında yer alan Belediye-İş Menemen Şube Başkanı Burçin Şahin ise Aksoy’un açıklamalarına itiraz ederek, “Bir hukuksuzluktan bahsediliyorsa sorumlu eski işveren olmalı, fatura işçilere kesilmemeli” dedi.Şahin, “Bu arkadaşlar Menemen Belediyesinin yüzde yüz alt iştiraki olan Meta-Su şirketinin işçileridir. İçlerinde 10 yıllık, 8 yıllık çalışan arkadaşlarımız var. Geçmiş Belediye Başkanı Tahir Şahin bu arkadaşlarımıza aday adaylığı devam ettiği süreçte aday gösterilmesi durumunda herkesi İŞKUR aracılığıyla, eşit işe eşit ücret prensibiyle tek bir sözleşme üzerinden Menemen Belediyesinde işe alacağının sözünü verdi. Biz de bu anlaşmanın tarafı olduk. İŞKUR kurs ilanlarının, kurs sürecinin sona ermesi 28 Mart’ı buldu. 27 Mart günü işçi arkadaşlarımızın Meta-Su adlı şirketten çıkışları yapıldı. 28 Mart günü de arkadaşlarımız Belediye bünyesinde çalıştırılmaya başlandı” dedi.

İŞÇİYE YOK, FUTBOLCULARA 5 BİN TL PRİM

İşçi ücretlerinin belediyenin karşılayabileceği miktardan fazla olduğunu söyleyerek bu yüzden ücretleri düşürmeye çalışan Serdar Aksoy, Tahir Şahin’in aldığını söylediği futbol takımının oyuncularına maç kazandıkları için 5’er bin lira prim dağıttı. Şampiyonluk priminin ise futbolcu başına 50 bin TL olacağı söyleniyor.

CHP İZMİR İL BAŞKANLIĞI NEDEN AÇIKLAMA YAPMIYOR?

Serdar Aksoy basın toplantısı düzenleyerek Menemen’in önceki Belediye Başkanı Tahir Şahin hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Aksoy, Menemen Belediyesine dair 2017 Sayıştay raporlarının incelenmesinin ardından Eski Belediye Başkanı Tahir Şahin’in halka ait olan 176 gayrimenkulü Menemen Belediyespor’a verdiğini söyleyerek bilirkişi raporlarıyla bunu kamuoyuna sundu. Menemen halkına ait olması gereken gayrimenkullerin hukuka aykırı şekilde satılması ve devredilmesine sert çıkış yapan Aksoy, Menemen Belediyespor’un bir şirkete devredilmesine ve aile takımı olmasına asla müsaade etmeyeceğini, takımın halkın takımı olarak kalacağını, bu konuyla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini ve takımın şahıs şirketine devri sürecinde mahkemece yürütmeyi durdurma kararı alındığını açıkladı. Ancak 20 yıldır CHP adayı olarak seçilen ve mecliste de çoğunluğa sahip olmasına rağmen Menemen’in nasıl bu hale geldiği hakkında CHP İzmir İl Başkanlığı konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.