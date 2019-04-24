24 Nisan 2019 04:13

Menemen Belediyesinde işçiler mağdur ediliyor

Menemen Belediyesinde 284 işçiye işten çıkarıldıklarına dair mesaj gönderildi ancak daha sonra belediye şirketlerine geçirildikleri söylendi.

Menemen Belediyesinde işçiler mağdur ediliyor

Menemen Belediyesi logosu

    • Paylaş

    Turan KARA
    İzmir

    Yirmi yıldır CHP’de olan Menemen Belediyesinde çalışan 284 işçi eski başkan ile yeni başkan arasındaki halef selef kavgasında mağdur oluyor.

    Son yerel seçimlerde de Menemen Belediyesini CHP kazandı. Göreve gelen Yeni Başkan Serdar Aksoy,  belediyeyi büyük bir borçla devraldığını ve neredeyse bütün varlıkların yok edilip belediyenin içinin boşaltıldığını söyledi. Yönetimi Eski Başkan Tahir Şahin’den devralan CHP’li Başkan Serdar Aksoy seçimlerden önce belediyeye işçi alınmasını ve işçi ücretlerinin yükseltilmesini, kendisine kurulan komplonun bir parçası saydığını iddia ederek, pazartesi günü 284 işçiye işten çıkarıldığına dair mesaj attı ve belediyeye gelip çıkışlarını bildiren evrakları almalarını istedi.

    İşçiler belediye binası önüne gelip de bilgi almak istediklerinde ne başkan ne yardımcısı ne de meclis üyeleri bir açıklama yaptı. İşten atılan işçilerin çevik kuvvet polisleri ile belediyeye girmeleri engellendi. İşçilerin protestosu öğlene kadar sürdüğünde İstanbul’da olduğu söylenen Serdar Aksoy sosyal medyadan mesaj yayımlayarak geri adım attı ve yapılanın işten çıkarma olmadığını, çıkış yapılan işçilerin belediye şirketine geçirileceği açıklamasında bulundu.

    "YILLARDIR ÇALIŞIYORUZ"

    İş Yasası’nın 25/2 maddesinden çıkış evrakı hazırlanan işçiler kendilerine hiçbir bildirim yapılmadan, rızaları alınmadan, hakları ve alacakları ödenmeden girdi çıktı yapılmasının haksızlık olduğunu ifade etti. Bir işçi, “Serdar Aksoy seçimden önce bizlerle toplantı yapmıştı. Bize hiç kimseyi işten çıkarmayacağını Tahir Şahin’in 5 bin 700 liraya yükselttiği ücretleri düşürmeyeceğini hatta daha da yükseltebileceğini, arkasında Tunç Soyer’in olduğunu söylemişti. Şimdi de 280 işçi alması ve ücret yükseltmesi komplo diyerek bizi çıkarmaya ve yerimize seçimlerde söz verdiği kişileri almaya çalışıyor. Yeni amir olanlar ve meclis üyeleri bize bankamatik işçi diyor. Yıllardır belediyede çalışan işçileriz biz. O zaman Tahir Şahin’in bankamatik işçileri olanlar şimdi de Serdar Aksoy’a dalkavukluk yaparak yükseliyor. Kimsesiz işçiler ise işten çıkarılıyor ya da ücret düşürülüyor” dedi. İşçiler açıklama beklediklerini söyledi.

    SENDİKAYA KIŞKIRTICILIK SUÇLAMASI

    İşçilerin yoğun tepkisinden sonra açıklama yapan belediye yönetimi işten çıkarma olmadığını, sendikacılar tarafından yanlış bilgilerin yayıldığını belirtti. Yönetim işçilerin belediye şirketine geçirildiklerini açıklarken, işçilerin bir kısmı rızalarının alınmadığını ve işten çıkarılma tehdidi ile zorla kabul ettirilmeye çalışıldığını vurgulayarak, belediye bünyesinden çıkarılmayı kabul etmediklerini söyledi.

    "HAK KAYIPLARI OLACAK"

    Bir işçi, “Kabul etmezsen kapı orada diyorlar. Kabul edersen ücret, ikramiye ve sosyal haklarda yüzde 50 kayıp olacak. Ama işçiye bir ödül vermiş gibi açıklama yaparak üstünü örtüyorlar” dedi.

    "FATURA İŞÇİLERE KESİLMEMELİ"

    Belediye önünde protesto eylemi gerçekleştiren işçilerin yanında yer alan Belediye-İş Menemen Şube Başkanı Burçin Şahin ise Aksoy’un açıklamalarına itiraz ederek, “Bir hukuksuzluktan bahsediliyorsa sorumlu eski işveren olmalı, fatura işçilere kesilmemeli” dedi.Şahin, “Bu arkadaşlar Menemen Belediyesinin yüzde yüz alt iştiraki olan Meta-Su şirketinin işçileridir. İçlerinde 10 yıllık, 8 yıllık çalışan arkadaşlarımız var. Geçmiş Belediye Başkanı Tahir Şahin bu arkadaşlarımıza aday adaylığı devam ettiği süreçte aday gösterilmesi durumunda herkesi İŞKUR aracılığıyla, eşit işe eşit ücret prensibiyle tek bir sözleşme üzerinden Menemen Belediyesinde işe alacağının sözünü verdi. Biz de bu anlaşmanın tarafı olduk. İŞKUR kurs ilanlarının, kurs sürecinin sona ermesi 28 Mart’ı buldu. 27 Mart günü işçi arkadaşlarımızın Meta-Su adlı şirketten çıkışları yapıldı. 28 Mart günü de arkadaşlarımız Belediye bünyesinde çalıştırılmaya başlandı” dedi.

    İŞÇİYE YOK, FUTBOLCULARA 5 BİN TL PRİM

    İşçi ücretlerinin belediyenin karşılayabileceği miktardan fazla olduğunu söyleyerek bu yüzden ücretleri düşürmeye çalışan Serdar Aksoy, Tahir Şahin’in aldığını söylediği futbol takımının oyuncularına maç kazandıkları için 5’er bin lira prim dağıttı. Şampiyonluk priminin ise futbolcu başına 50 bin TL olacağı söyleniyor.

    CHP İZMİR İL BAŞKANLIĞI NEDEN AÇIKLAMA YAPMIYOR?

    Serdar Aksoy basın toplantısı düzenleyerek Menemen’in önceki Belediye Başkanı Tahir Şahin hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Aksoy, Menemen Belediyesine dair 2017 Sayıştay raporlarının incelenmesinin ardından Eski Belediye Başkanı Tahir Şahin’in halka ait olan 176 gayrimenkulü Menemen Belediyespor’a verdiğini söyleyerek bilirkişi raporlarıyla bunu kamuoyuna sundu. Menemen halkına ait olması gereken gayrimenkullerin hukuka aykırı şekilde satılması ve devredilmesine sert çıkış yapan Aksoy, Menemen Belediyespor’un bir şirkete devredilmesine ve aile takımı olmasına asla müsaade etmeyeceğini, takımın halkın takımı olarak kalacağını, bu konuyla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini ve takımın şahıs şirketine devri sürecinde mahkemece yürütmeyi durdurma kararı alındığını açıkladı. Ancak 20 yıldır CHP adayı olarak seçilen ve mecliste de çoğunluğa sahip olmasına rağmen Menemen’in nasıl bu hale geldiği hakkında CHP İzmir İl Başkanlığı konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

    ÖNCEKİ HABER

    Pakistan'da Albayrak Grubu işçilerinden protesto
    SONRAKİ HABER

    GMİS’ten hükümete tepki: Anlaşma sağlanmazsa 25 Ağustos’ta greve başlayacağız
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Sansür ve ‘basın ve halkın haber alma özgürlüğü’nün savunulması

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Suriye’de eski hesaplar, yeni arayışlar

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Yerel seçimler ve “sol”daki bir tartışma üzerine

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Ensar

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Ekonomik riskler

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    "Yengeci" yiğitler devrede!..

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Özgürlük, daha fazla özgürlük
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    AYM, "eş durumundan pasaportun iptal edilmesi" KHK'sini iptal etti
    AYM, "eş durumundan pasaportun iptal edilmesi" KHK'sini iptal etti

    AYM, pasaportu iptal edilen kişilerin eşlerinin de pasaportunun iptal edilmesine yönelik KHK'yi iptal etti.

    GÜNCELLENDİ
    Merkez Bankası, faiz oranını 425 baz puan azaltarak yüzde 19.75'e çekti
    Merkez Bankası, faiz oranını 425 baz puan azaltarak yüzde 19.75'e çekti

    Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirdi.

    ABD'de federal hükümet idam cezası infazlarını yeniden getiriyor
    ABD'de federal hükümet idam cezası infazlarını yeniden getiriyor

    ABD Adalet Bakanlığı, 2003'ten sonra ilk kez idam cezası alan mahkumların infazlarına yeniden başlanacağını açıkladı.

    ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Milley oluyor
    ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Milley oluyor

    ABD Başkanı Donald Trump tarafından Genelkurmay Başkanlığına aday gösterilen Orgeneral Mark Milley Senatoda onaylandı.

    Filistin, İsrail’le yapılan tüm anlaşmaları askıya aldı
    Filistin, İsrail’le yapılan tüm anlaşmaları askıya aldı

    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaları askıya aldıklarını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Yaşamını yitiren Eski EMEP İzmir İl Başkanı Cabbar Demirci toprağa verildi
    Yaşamını yitiren Eski EMEP İzmir İl Başkanı Cabbar Demirci toprağa verildi

    Eski EMEP İzmir İl Başkanı ve EMEP'in kurucularından Cabbar Demirci, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Cabbar Demirci düzenlenen törenle toprağa verildi.

    Polis saldırısına uğrayan Özsüt işçilerinin hak mücadelesi sürüyor
    Polis saldırısına uğrayan Özsüt işçilerinin hak mücadelesi sürüyor

    Polisin saldırısına maruz kalarak gözaltına alınan Özsüt işçileri, ödenmeyen alacakları için bugün de eylem yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Kadınlardan geri gönderme kararına tepki: Birlikte yaşayacağız
    Kadınlardan geri gönderme kararına tepki: Birlikte yaşayacağız

    İstanbul Valiliğinin Suriyeli mültecileri geri gönderme kararına karşı kadınlar basın açıklaması yaparak “Birlikte yaşayacağız” dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    19’uncu Munzur Festivali başladı
    19’uncu Munzur Festivali başladı
    Ali Deniz Uzatmaz Futbol Turnuvası başladı
    Ali Deniz Uzatmaz Futbol Turnuvası başladı
    İran’dan İstiklal Caddesi’ne uzanan sokak müziği: ZartoshtBand
    İran’dan İstiklal Caddesi’ne uzanan sokak müziği: ZartoshtBand
    İsveç’teki Viking kenti Birka yıkımın eşiğinde
    İsveç’teki Viking kenti Birka yıkımın eşiğinde
    Çıralı sahilindeki yuvalarından çıkan yavru Caretta caretta'lar denizle buluştu
    Çıralı sahilindeki yuvalarından çıkan yavru Caretta caretta'lar denizle buluştu
    GÜNCELLENDİ
    GMİS’ten hükümete tepki: Anlaşma sağlanmazsa 25 Ağustos’ta greve başlayacağız
    GMİS’ten hükümete tepki: Anlaşma sağlanmazsa 25 Ağustos’ta greve başlayacağız

    Genel Maden İşçileri Sendikası, hükümetin kamu işçilerini ilgilendiren toplu sözleşme teklifine tepki gösterdi, grev uyarısında bulundu.

    Dersim’de ekoloji paneli: Hiçbir şey ormanlarımızın yakılmasına gerekçe olamaz
    Dersim’de ekoloji paneli: Hiçbir şey ormanlarımızın yakılmasına gerekçe olamaz

    “Dersim’de Ekolojik Yaşam ve Çevre İçin Neler Yapılabilir” başlıklı panelde bölgede yaşanan sorunlar ve çözüm yolları konuşuldu.

    CHP’den AKP’ye geçen Biga Belediyesinde işçi kıyımı
    CHP’den AKP’ye geçen Biga Belediyesinde işçi kıyımı

    Yerel seçimlerde CHP’den AKP’ye geçen Biga Belediyesinde çok sayıda işçinin tazminatları ödenmeksizin işten atıldığı öğrenildi.

    Erdoğan'dan Hakan Atilla açıklaması: Yaşadığı süreç bizi üzmüş ve kırmıştır
    Erdoğan'dan Hakan Atilla açıklaması: Yaşadığı süreç bizi üzmüş ve kırmıştır

    Tayyip Erdoğan: Borcumuz kalmadan Hakan Atilla ülkesine dönmüş oldu.

    Faiz, emirle ancak bu kadar indirilebildi
    Faiz, emirle ancak bu kadar indirilebildi

    Evrensel Ekonomi Editörü Bülent Falakaoğlu yazdı: 8 puanlık bir marjı olan Merkez Bankası 6 puanlık bir faiz indirime gidebilirdi, neden yapmadı?

    Tüm Bel-Sen: Memur-Sen ile Hükümetin şimdiden anlaştığını iddia etmek zor değil
    Tüm Bel-Sen: Memur-Sen ile Hükümetin şimdiden anlaştığını iddia etmek zor değil

    Tüm Bel-Sen Kocaeli Şubesi kamu emekçilerini kapsayan toplusözleşme sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

    Belediye-İş’ten kıdem tazminatı protestosu: Faturayı bize ödetemeyeceksiniz
    Belediye-İş’ten kıdem tazminatı protestosu: Faturayı bize ödetemeyeceksiniz

    İzmir’de Belediye-İş üyesi işçiler eylem yaparak kıdem tazminatının fona devredilmek istenmesini protesto etti.

    Aliağa’da atılan işçiler geri alınmazsa yarım gün iş bırakılacak
    Aliağa’da atılan işçiler geri alınmazsa yarım gün iş bırakılacak

    Genel-İş, Aliağa Belediyesinde işten atılan işçilerin işe geri alınmaması durumunda yarım günlük iş bırakma eylemi yapılacağını açıkladı.

    Akdeniz'de mülteci teknesi battı, 116 kişi kayıp
    Akdeniz'de mülteci teknesi battı, 116 kişi kayıp

    Akdeniz'de mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu Libya Donanması 116 kişinin kayıp olduğunu, 132 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

    Putin, Türkiye'ye yönelik vizenin kaldırılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı
    Putin, Türkiye'ye yönelik vizenin kaldırılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı

    Putin, Türkiye vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

    EMEP’ten direnişteki Saica Pack işçilerine destek ziyareti
    EMEP’ten direnişteki Saica Pack işçilerine destek ziyareti

    Emek Partisi Sakarya İl Örgütü sendika hakkı için direnen Saica Pack işçilerine destek ziyaretinde bulundu.

    Ukrayna, Rus tankerini alıkoydu
    Ukrayna, Rus tankerini alıkoydu

    Ukrayna, Kerç Boğazı'nda ‘savaş gemilerinin geçişini engellediği’ gerekçesiyle Rus tankerini alıkoydu.

    Hulusi Akar'dan operasyon tehdidi: Gerekirse inisiyatif kullanırız
    Hulusi Akar'dan operasyon tehdidi: Gerekirse inisiyatif kullanırız

    ABD ile Suriye’ye ilişkin gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

    Naci Ekşi Anadolu Lisesinin imam hatibe çevrilmesine tepkiler sürüyor
    Naci Ekşi Anadolu Lisesinin imam hatibe çevrilmesine tepkiler sürüyor

    Bağcılar'da imam hatibe dönüştürülen Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi için eylemler devam ediyor.

    Cargill'in ÇED'siz ek tesisine yürütmeyi durdurma kararı verildi
    Cargill'in ÇED'siz ek tesisine yürütmeyi durdurma kararı verildi

    ABD tekeli Cargill'in Bursa Orhangazi'deki fabrikasında biyoetanol üretmek üzere kuracağı ek tesis için verilen "ÇED gerekli değildir" kararının yürütmesi durduruldu.

    Ücretleri asgari ücretin altına düşen Adana Hilton-SA işçileri greve çıktı
    Ücretleri asgari ücretin altına düşen Adana Hilton-SA işçileri greve çıktı

    Adana'da Hilton-SA oteli işçileri taleplerinin karşılanmaması üzerine greve çıktı. İşçiler, emeklerinin karşılığını almak istediklerini söyledi.