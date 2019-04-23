Pakistan'da Albayrak Grubu işçilerinden protesto

Pakistan Su ve Temizlik Ajansı (WASA) ve üstlenici Albayrak Grubu işçileri, tatil yasağı uygulandığı ve maaşları ödenmediği gerekçesiyle eylem yaptı. İşçiler çöp toplamama kararı aldı.

Pakistan’ta son birkaç gündür devam eden protestolarda; izin yasağı uygulandığını, maaşların ise ödenmediğini söyleyen Albayrak Grubu işçileri miting düzenledi.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker’in haberine göre, Pakistan’da temizlik, ulaşım, çöp toplama gibi hizmet ve altyapı çalışmaları yapan Albayrak Grubu’nun işçileri Rawalpindi kentinde sokağa çıktı.

Pakistan Su ve Temizlik Ajansı (WASA) ve üstlenici Albayrak Grubu işçileri, kendilerine tatil yasağı uygulandığını belirtti ve “şirket yönetiminin personel karşıtı politikalarına son vermesini” istedi.

Pakistan medyasında çıkan haberlere göre işçiler, çöp toplamama kararı aldı ve kamyonların çalışmasını engelledi. Çalışanlar, taleplerinin karşılanmadığı takdirde WASA yönetimine karşı belirsiz bir süre boyunca tam bir grev yapacakları konusunda uyardılar. (DIŞ HABERLER)