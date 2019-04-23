HDP'de Saruhan Oluç grup başkanvekilliğine seçildi

HDP’nin TBMM Grubu yerel seçimlerde Kars Belediyesi Eş Başkanlığına seçilen Ayhan Bilgen’in yerine İstanbul Milletvekili Saruhan Oluç’u grup başkanvekili olarak seçildi. HDP’den yapılan açıklamada, “Bilgen’in Kars Belediye Eşbaşkanı seçilmesi sonrasında yapılan görevlendirme ile partimizin yeni Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekilimiz Saruhan Oluç olmuştur. Oluç, görevi Fatma Kurtulan ile birlikte sürdürecektir” denildi. Oluç daha önce parti sözcülüğü görevini yürütüyordu. (HABER MERKEZİ)