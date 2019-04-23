Zonguldak’ta iş cinayeti: Toprak altında kalan işçi öldü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde tuğla fabrikasında eleme makinesinde sıkışan taşı almaya çalışan Şerif Alan (42), üzerine kayan toprağın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay dün öğle saatlerinde Çaycuma’ya bağlı Filyos beldesinde bulunan tuğla fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre fabrikada kum eleme çalışması sırasında eleme ızgarasına taş sıkıştı. Fabrikada işçi olarak çalışan Şerif Alan, ızgaraya sıkışan taşı çıkartmak istedi. Bu esnada ayağını ızgaraya kaptıran Şerif Alan, mahsur kaldı. Üzerine toprak kayan işçi tonlarca toprağın altında kaldı. Fabrika çalışanları Şerif Alan’ı kurtarmak için çalışma başlattı. Fabrika yönetiminin haber vermesi üzerine 112 acil ve AFAD ekipleri geldi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından işçinin cansız bedeni toprağın altından çıkarıldı.

CAMİ KUBBESİNDEN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI

Osmaniye’de ise bakım onarım işi için çıktığı caminin kubbesinden düşerek yaralanan inşaat işçisi Hasan Dereli (46), bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alınıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Fakıuşağı Mahallesi’ndeki Sunar Nuri Çomu Camii’nde meydana geldi. Bakım onarım ve boya çalışması için caminin kubbesine çıkan inşaat işçisi Hasan Dereli, bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybedip yuvarlanarak yaklaşık 10 metre aşağıya düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ve işçiler tarafından alınamayan Hasan Dereli için itfaiye ekibi çağırıldı. Merdivenli araç ile bulunduğu yerden alınan Dereli, ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)