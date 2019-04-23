Erdoğan gerilimi artırıyor: Memedimi şehit edenleri dinleyelim mi?

Meclis Genel Kurulu, Meclis’in açılışının 99. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı. Özel oturuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

AKP Grup Başkanvekili Bostancı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarını dinleyen Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın konuşmasını yapacağı sırada kurmaylarıyla birlikte Genel Kurul’u terk etti.

"MEMEDİMİ ŞEHİT EDENLERİ DİNLEYELİM Mİ?"

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, yöneltilen “Erken ayrılıyorsunuz” sorusuna, “Nasıl ayrılmayalım? İstiklal Marşı’nı şu parlamentoda söylemeyenleri dinleyelim mi? Mehmedimi şehit edenleri dinleyelim mi? Onlarla kol kola olanları dinleyelim mi?” yanıtı verdi.

"KILIÇDAROĞLU'YU ARAMAYACAĞIM"

Erdoğan, bu yönde yöneltilen bir soru üzerine maruz kaldığı saldırıya dair CHP lideri Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun demek için aramayacağını da söyledi. Erdoğan, "Yorumumu yaptım, daha neden arayayım" dedi.

Erdoğan, sözlerinin devamında CHP liderine ilişkin “Burada bir şehit var ve bu şehidin kimler tarafından yapıldığı belli. PKK ile hangi siyasi örgüt el ele kol kola geziyor ve bunun yanında da Türkiye’de hangi siyasi partiler kol kola veriyorlar, sonra oraya gidiyorlar. Burada artık bir gaz sıkışması var. Bu insanların birikmiş olan gaz sıkışması karşısında nereye gideceksin. Bunların hepsini etraflıca bir incelemek lazım, bunların üzerine de düşünmek lazım değil mi? Bunları bir istismar şeyine dönüştürmenin bir anlamı yok. Buralarda çok dikkat etmemiz gerekir. Ben bile bir Cumhurbaşkanı olarak herhangi bir şehit evi ziyaretinde önce soruyorum. Gidişim orayı rahatsız eder mi? Eğer edecekse gitmeyim derim. Dua yapacaksam duayı evimden yaparım, olay bu kadar basit” ifadelerini kullandı.

HÜKÜMET HEDEF GÖSTERMİŞ, ARDINDAN SALDIRI YAŞANMIŞTI

Hükümetin CHP'yi hedef alan söylemlerinin ardından Kılıçdaroğlu Ankara Çubuk'ta katıldığı bir cenaze töreninde saldırı ve linç girişimine maruz kalmıştı. Saldırı sırasında bölgede bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, linç girişiminde bulunan kalabağıla "Mesajınızı verdiniz" demişti. Saldırı sonrası açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yu suçlamıştı. (HABER MERKEZİ)