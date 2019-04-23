Dilan öldürülmeden önce defalarca polise gitmiş

İzmir’in Buca ilçesinde, Dilan Tutucu’yu (22) tabancayla vurarak öldüren cezaevi firarisi Ahmet Yaman’ın (24), Tutucu’ya tehdit içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Tutucu’nun halası Hülya Tutucu, yeğeninin tehdit mesajları üzerine birçok defa polise başvurduğunu söyledi.

Buca ilçesi Yıldız Mahallesi’nde yaşayan Dilan Tutucu’dan haber alamayan yakınları, geçen cuma günü öğle saatlerinde genç kadının evine gitti. Uzun süre zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca da durumu polise bildirdi. Adrese gelerek, eve giren polis ekipleri, Dilan Tutucu’yu tabancayla vurularak, öldürülmüş halde buldu. Son 24 saati inceleyen polisler, Dilan Tutucu’nun eski sevgilisi Ahmet Yaman tarafından öldürülmüş olma ihtimali üzerine yoğunlaştı. Dilan’ın cep telefonundan görüştüğü kişileri de belirleyen polis, bu isimlerin de ifadesini aldı. Şüphelinin başka suçtan konulduğu cezaevinden firar eden Ahmet Yaman olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan Yaman hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile birçok suçtan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.

‘SÜREKLİ TEHDİT DOLU MESAJLAR ATIYORDU’

Dilan Tutucu’nun halası Hülya Tutucu, “Ahmet Yaman, sürekli yeğenimi rahatsız ediyordu. Dilan ayrılmak istemesine rağmen peşini bırakmadı. Bir süredir cezaevi firarisiydi ve aranıyordu. Sosyal medya sitelerinde açtığı sahte hesaplardan ve cep telefonundan Dilan’a tehdit ve hakaret dolu mesajlar gönderiyordu. Bir mesajda Dilan’a, ‘Seni öldüreceğim, kafanı da kesip halanın önüne atacağım’ demiş. Kızım bana gösterdi, gözlerimle gördüm” dedi. Yeğeninin Ahmet Yaman’dan kurtulmak için her şeyi yaptığını ve defalarca polise gittiğini anlatan Hülya Tutucu, “Müebbet bile alsa içim soğumayacak. Artık yeter, masum insanların ölmesine bir son verilsin. Gencecik kızımız hayatının baharında göçüp, gitti. Bu adam cezaevi firarisiydi. Bu olayı da firariyken yaptı. Yakalanması için illa cinayeti işlemesi mi gerekiyordu?” diye konuştu. (İzmir/DHA)

EMEKLİ ASKER HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Osmaniye’de ise Ali Rıza Çınkır isimli bir erkek, 4 aylık hamile eşi Sultan Çınkır’ı silahla vurarak öldürdü.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan Emekli Uzman Çavuş Ali Rıza Çınkır, 4 aylık hamile eşi Sultan Çınkır’ı silahla vurdu. Duyulan silah sesleri üzerine olay yerine gelen komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çınkır ise komşularının eve gelmesinden bir süre sonra tabancayla intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sultan Çınkır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Rıza Çınkır ise hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. İncelemelerin ardından Sultan Çınkır’ın cenazesi morga kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (Osmaniye/AA)

ŞULE ÇET DAVASINA ÇAĞRI

Öte yandan Şule Çet İçin Adalet Komisyonu, Şule Çet’in ağzından yazdıkları mektupla kadınları 15 Mayıs’ta görülecek duruşmaya çağırdı.

İzmir’de Şule Çet İçin Adalet Komisyonu, Alsancak’ta bulunan Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde Şule Çet’in ağzından yazdıkları mektupla yurttaşlara 15 Mayıs tarihinde görülecek duruşması için çağrıda bulundu. Komisyon, bütün kadınlar için adalet istedi. Şule Çet’in ağzından yazılan mektupta, “Merhaba, ben Şule Çet. Geçen yıl Ankara’da tecavüze uğrayıp bir plazanın 20’nci katından aşağıya atılarak katledildim. 15 Mayıs 2019 tarihinde 2’inci duruşmam görülecek. Kendim ve tüm kadınlar için adalet istiyorum” denildi. (HABER MERKEZİ)