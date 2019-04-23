Suriye’de benzin krizi: Şam ve Lazkiye'de uzun kuyruklar oluştu

Suriye’de petrol krizi yaşandığı iddia edildi. Rojava merkezli ANHA’nın haberine göre Şam ve Lazkiye gibi eyaletlerde yaşayanlar, yakıt merkezlerinin önünde uzun kuyruklarda bekliyor. Araçlar boş bir şekilde dönerken, birçok araç da çalışamaz durumda. ANHA’nın haberinde merkezi yönetimin halkın tepkisini petrol bölgelerinin çoğunluğunu içeren SDG bölgelerine yönlendirmeye çalıştığı belirtildi.

SINIRLI SATIŞ KARARI

Riyad merkezli Şarkul Avsat gazetesi, özellikle Şam caddelerindeki trafiğin büyük ölçüde azaldığını yazdı. Buna göre, halkın şikayetleri artarak devam ederken, Suriye Petrol Bakanlığı dağıtılan benzin miktarına sınırlama getirme kararı aldı. Bakanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Akaryakıt istasyonu sahiplerine benzinin adil bir şekilde dağıtılması için alınan geçici önlemler gereği dağıtım miktarları özel araçlara 5 günde bir 20 litre, motosikletlere 5 günde bir 3 litre ve ticari taksilere 48 saatte bir 20 litre şeklinde belirlenmiştir.”

Suriye hükümeti pazar günü, devlet araçlarına tahsis edilen benzin miktarının yüzde 50 azaltılması, kamuya tahsis edilen araçlar için de benzin miktarının ayda 90 ila 150 litre olarak sınırlandırılması teklifini onayladı.

Şarku’l Avsat’a konuşan ticari taksi ve minibüs sahipleri de yakıtlarını devlete ait akaryakıt istasyonları yerine kara borsadan almak zorunda kaldıkları için ulaşım ücretlerini iki katına çıkardıklarını belirtti.

SAHALARIN KONTROLÜ

Suriye’deki petrol, hükümet ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından paylaşılıyor. Ancak petrol sahalarının büyük bir kısmı SDG’nin kontrolü altındaki Haseke ve Deyrizor bölgelerinde bulunuyor. Suriye hükümeti ise IŞİD’le yaşanan şiddetli çatışmalara sahne olan Deyrizor’daki Fırat’ın batı bölgeleri ve dağlık alanlarda bulunan petrol sahalarını kontrol ediyor.

2011’de savaşın başlamasından önce Suriye’nin petrol üretimi, günlük yaklaşık 400 bin varildi. Bu miktarın yarısı yurt içinde tüketilirken geri kalan kısmı ihraç ediliyordu. Ancak bugün devlet kaynaklarına göre günlük üretim 14 bin varili geçmiyor.

Devlete ait akaryakıt istasyonlarında benzinin litre fiyatı 225 Suriye lirasıyken kara borsada bir litre benzin 450 Suriye lirasından satılıyor.

SDG BÖLGESİNE OPERASYON İDDİASI

Yeni Şafak’ın önceki günkü haberine göre, Mısır, Suriye’ye yakıt götüren gemilerin Süveyş’ten geçişine izin vermiyor. ABD’nin ise SDG’nin kontrolündeki petrol kuyularından hükümet bölgelerine satış yapılmasını yasakladığı belirtiliyor. Habere göre, Menbic-Arime bölgesinden Şam’a petrol taşıyan akaryakıt tankerleri ABD hava kuvvetleri tarafından vurularak saf dışı edildi.

Yeni Şafak’ın iddiasına göre Suriye yönetimi, ülkenin doğusunda bulunan petrol kaynaklarının SDG’den alınması ve bölgede denetim ve üretimin devlet kontrolünde devam etmesi için acil eylem planı hazırladı. Operasyon detaylarının istihbarat ve askeri birimler tarafından görüşüldüğü, Deyrizor ve Haseke bölgelerinde yeni askeri sevkiyatlara başlandığı ileri sürüldü.

Geçtiğimiz hafta AP haber ajansı, yakıt sıkıntısının Batı’nın Suriye’ye yönelik yaptırımları ile ABD’nin Suriye yönetiminin müttefiki İran’a yönelik yaptırımları olduğuna dikkat çekti. Haberde yakıt sorunu nedeniyle Devlet Başkanı Beşar Esad’a yönelik halk tepkisinin arttığı ileri sürüldü. (DIŞ HABERLER)