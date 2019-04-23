23 Nisan 2019 15:53

Suriye’de benzin krizi: Şam ve Lazkiye'de uzun kuyruklar oluştu

Suriye’nin Esad hükümeti kontrolündeki bölgelerde yaşanan benzin krizinin derinleştiği belirtiliyor.

Suriye’de benzin krizi: Şam ve Lazkiye'de uzun kuyruklar oluştu

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    Suriye’de petrol krizi yaşandığı iddia edildi. Rojava merkezli ANHA’nın haberine göre Şam ve Lazkiye gibi eyaletlerde yaşayanlar, yakıt merkezlerinin önünde uzun kuyruklarda bekliyor. Araçlar boş bir şekilde dönerken, birçok araç da çalışamaz durumda. ANHA’nın haberinde merkezi yönetimin halkın tepkisini petrol bölgelerinin çoğunluğunu içeren SDG bölgelerine yönlendirmeye çalıştığı belirtildi.

    SINIRLI SATIŞ KARARI

    Riyad merkezli Şarkul Avsat gazetesi, özellikle Şam caddelerindeki trafiğin büyük ölçüde azaldığını yazdı. Buna göre, halkın şikayetleri artarak devam ederken, Suriye Petrol Bakanlığı dağıtılan benzin miktarına sınırlama getirme kararı aldı. Bakanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Akaryakıt istasyonu sahiplerine benzinin adil bir şekilde dağıtılması için alınan geçici önlemler gereği dağıtım miktarları özel araçlara 5 günde bir 20 litre, motosikletlere 5 günde bir 3 litre ve ticari taksilere 48 saatte bir 20 litre şeklinde belirlenmiştir.”

    Suriye hükümeti pazar günü, devlet araçlarına tahsis edilen benzin miktarının yüzde 50 azaltılması, kamuya tahsis edilen araçlar için de benzin miktarının ayda 90 ila 150 litre olarak sınırlandırılması teklifini onayladı.

    Şarku’l Avsat’a konuşan ticari taksi ve minibüs sahipleri de yakıtlarını devlete ait akaryakıt istasyonları yerine kara borsadan almak zorunda kaldıkları için ulaşım ücretlerini iki katına çıkardıklarını belirtti.

    SAHALARIN KONTROLÜ

    Suriye’deki petrol, hükümet ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından paylaşılıyor. Ancak petrol sahalarının büyük bir kısmı SDG’nin kontrolü altındaki Haseke ve Deyrizor bölgelerinde bulunuyor. Suriye hükümeti ise IŞİD’le yaşanan şiddetli çatışmalara sahne olan Deyrizor’daki Fırat’ın batı bölgeleri ve dağlık alanlarda bulunan petrol sahalarını kontrol ediyor.

    2011’de savaşın başlamasından önce Suriye’nin petrol üretimi, günlük yaklaşık 400 bin varildi. Bu miktarın yarısı yurt içinde tüketilirken geri kalan kısmı ihraç ediliyordu. Ancak bugün devlet kaynaklarına göre günlük üretim 14 bin varili geçmiyor.

    Devlete ait akaryakıt istasyonlarında benzinin litre fiyatı 225 Suriye lirasıyken kara borsada bir litre benzin 450 Suriye lirasından satılıyor.

    SDG BÖLGESİNE OPERASYON İDDİASI

    Yeni Şafak’ın önceki günkü haberine göre, Mısır, Suriye’ye yakıt götüren gemilerin Süveyş’ten geçişine izin vermiyor. ABD’nin ise SDG’nin kontrolündeki petrol kuyularından hükümet bölgelerine satış yapılmasını yasakladığı belirtiliyor. Habere göre, Menbic-Arime bölgesinden Şam’a petrol taşıyan akaryakıt tankerleri ABD hava kuvvetleri tarafından vurularak saf dışı edildi.

    Yeni Şafak’ın iddiasına göre Suriye yönetimi, ülkenin doğusunda bulunan petrol kaynaklarının SDG’den alınması ve bölgede denetim ve üretimin devlet kontrolünde devam etmesi için acil eylem planı hazırladı. Operasyon detaylarının istihbarat ve askeri birimler tarafından görüşüldüğü, Deyrizor ve Haseke bölgelerinde yeni askeri sevkiyatlara başlandığı ileri sürüldü.

    Geçtiğimiz hafta AP haber ajansı, yakıt sıkıntısının Batı’nın Suriye’ye yönelik yaptırımları ile ABD’nin Suriye yönetiminin müttefiki İran’a yönelik yaptırımları olduğuna dikkat çekti. Haberde yakıt sorunu nedeniyle Devlet Başkanı Beşar Esad’a yönelik halk tepkisinin arttığı ileri sürüldü. (DIŞ HABERLER)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Somalı aileler tepkili: Bu karar sen öldür biz aklarız demek
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Erdoğan’ın ‘Türkiye ittifakı’ çağrısı ve Kılıçdaroğlu’ya saldırı

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    İşin cılkı çıkarken...

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Süper Lig'de son 5 hafta: Şampiyonluk yarışına bakış

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Gordion Düğümü

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Adalete doğru ileri
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    YSK'den ara karar: KHK'liler oy kullanabilir
    YSK'den ara karar: KHK'liler oy kullanabilir

    YSK, KHK'lilerin oy kullanmasına yönelik itirazı reddetti. 41 bin kısıtlı seçmenin ve memur olmayan sandık başkanlarının araştırılmasına karar verdi.

    İskenderun’da 1 Mayıs çağrısı: İş, ekmek, özgürlük ve adalet için
    İskenderun’da 1 Mayıs çağrısı: İş, ekmek, özgürlük ve adalet için

    İskenderun’da 1 Mayıs Tertip komitesi basın açıklaması yaparak işçi ve emekçileri iş, ekmek, özgürlük ve adalet talepleriyle 1 Mayıs alanına çağırdı.

    GÜNCELLENDİ
    Diyarbakır ve Batman'da ailelere izin verilmedi: 20 gözaltı
    Diyarbakır ve Batman'da ailelere izin verilmedi: 20 gözaltı

    Diyarbakır'da polis, yakınları cezaevinde açlık grevinde olan ailelerin açıklama yapmasına izin vermedi. Batman'da 20 kişi gözaltına alındı.

    ABD’de silahlı ırkçı çeteler yüzlerce göçmeni rehin aldı
    ABD’de silahlı ırkçı çeteler yüzlerce göçmeni rehin aldı

    ABD-Meksika sınırında silahlı ırkçı çeteler geçtiğimiz hafta ABD’ye iltica etmek isteyen yüzlerce göçmeni rehin aldı.

    Dilan öldürülmeden önce defalarca polise gitmiş
    Dilan öldürülmeden önce defalarca polise gitmiş

    İzmir’de Ahmet Yaman tarafından öldürülen Dilan Tutucu’nun daha önce aldığı tehdit mesajları nedeniyle defalarca polise başvurduğu ortaya çıktı.

    Somalı aileler tepkili: Bu karar sen öldür biz aklarız demek
    Somalı aileler tepkili: Bu karar sen öldür biz aklarız demek

    Soma Katliamı davasında patron Can Gürkan’ın tahliye edilmesi aileleri bir kez daha yaraladı. Madenci aileleri tepkilerini Evrensel’e anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    23 Nisan'da gelecek hayali: Alman vatandaşı olmak
    23 Nisan'da gelecek hayali: Alman vatandaşı olmak

    NTV canlı yayınına katılan bir öğrencinin, "Akademik olarak hayalin nedir" sorusuna "Alman vatandaşı olmak" cevabı sosyal medyada gündem oldu.

    GÜNCELLENDİ
    Sri Lanka'da 321 kişinin öldüğü bombalı saldırıları IŞİD üstlendi
    Sri Lanka'da 321 kişinin öldüğü bombalı saldırıları IŞİD üstlendi

    Sri Lanka Savunma Bakanı kilise ve otellere yönelik saldırıların Yeni Zelanda'daki saldırılara misilleme olduğunu açıkladı. Saldırıları IŞİD üstlendi.

    Greenpeace: Plastik atıkların yeni adresi Türkiye
    Greenpeace: Plastik atıkların yeni adresi Türkiye
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 29. hafta sonuçları ve son 5 haftaya bakış
    Süper Lig'de 29. hafta sonuçları ve son 5 haftaya bakış
    GÜNCELLENDİ
    ‘Üç Büyükler’in küme düşme korkusu yaşadığı sezonlar
    ‘Üç Büyükler’in küme düşme korkusu yaşadığı sezonlar
    Şair İsmail Afacan: Şiirde amacım emek denizine varmak
    Şair İsmail Afacan: Şiirde amacım emek denizine varmak
    Beşiktaş’ın arkeolojik katmanları ortaya çıkarıldı
    Beşiktaş’ın arkeolojik katmanları ortaya çıkarıldı
    Van Eş Başkanı Ertan: Belediyenin borcu 1 buçuk milyardan fazla
    Van Eş Başkanı Ertan: Belediyenin borcu 1 buçuk milyardan fazla

    Van Büyükşehir Belediyesinde yeni dönemin ilk meclis toplantısında mevcut borç açıklandı. Eş Başkan Ertan, "Borç 1 buçuk milyarın üzerinde" dedi.

    Mazbatası verilmeyen eş başkanlar YSK'ye itirazda bulundu
    Mazbatası verilmeyen eş başkanlar YSK'ye itirazda bulundu

    KHK'li oldukları gerekçesiyle mazbatası verilmeyen Van'ın Tuşba, Edremit, Çaldıran belediye eş başkanları ile 4 meclis üyesi YSK'ye itirazda bulundu.

    Gözaltına alınan Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun kimdir?
    Gözaltına alınan Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun kimdir?

    Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Terör örgütü propagandası" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

    Deniz Çakır hakkında 1 yıl hapis cezası talebi
    Deniz Çakır hakkında 1 yıl hapis cezası talebi

    Yeni Akit ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef gösterdiği Oyuncu Deniz Çakır hakkında 1 yıl hapis cezası talep edildi.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 23 Nisan 2019
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 23 Nisan 2019

    Mithat Fabian Sözmen'le gazeteleri didik didik ediyoruz, "Ne Var Ne Yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

    GÜNCELLENDİ
    Kuzey İrlanda’daki protestolarda bir gazeteci yaşamını yitirdi
    Kuzey İrlanda’daki protestolarda bir gazeteci yaşamını yitirdi

    Kuzey İrlanda'da İngiliz egemenliğine başkaldırının yıl dönümü kapsamındaki Paskalya Ayaklanması eylemlerinde bir gazeteci hayatını kaybetti.

    İşçilerden 1 Mayıs çağrısı: Söz bitti artık eylem zamanı
    İşçilerden 1 Mayıs çağrısı: Söz bitti artık eylem zamanı

    Bursa'da çeşitli iş kollarında çalışan işçiler sendikalara ortak ve kitlesel 1 Mayıs kutlama çağrısı yapıyor.

    ‘Soma düzeni’nin sürmemesi için...
    ‘Soma düzeni’nin sürmemesi için...

    Soma Maden Katliamı davasını başından sonuna kadar takip eden Emine Uyar, patron Can Gürkan'ın serbest bırakılmasını değerlendirdi.

    EYT’liler: Gasbedilen haklarımızı geri almak için 1 Mayıs’tayız
    EYT’liler: Gasbedilen haklarımızı geri almak için 1 Mayıs’tayız

    Denizli'de 1 Mayıs hazırlıklarını sürdüren EYT’liler: Gasbedilen tüm hakları geri almak için 1 Mayıs’ta da alanlarda olacağız.

    Antep’te 1 Mayıs çağrısı: Birlikte mücadeleyle değişim olabilir
    Antep’te 1 Mayıs çağrısı: Birlikte mücadeleyle değişim olabilir

    Antep'te 1 Mayıs öncesinde bir araya gelen işçiler, tüm işçilerin talepleriyle alanlarda olması gerektiğini ifade etti.

    13 yaşındaki mülteci Cemal: Bir çalışmak istiyorum bir okumak
    13 yaşındaki mülteci Cemal: Bir çalışmak istiyorum bir okumak

    Bugün Çocuk Bayramı. Kendilerine bayramı hediye eden Meclis'in yaptığı kanunlarla, köle gibi çalıştırılan çocuklar bayram yapabilecek mi?

    Gücümüz birliğimiz diyen kadınların 1 Mayıs’ı
    Gücümüz birliğimiz diyen kadınların 1 Mayıs’ı

    EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, ekonomik kriz, işsizlik, yoksulluk ve şiddete karşı kadınların 1 Mayıs taleplerini ve hazırlıklarını yazdı.

    Tuzla’da işçilerden çağrı: 1 Mayıs’ta da sermayeye ders verelim
    Tuzla’da işçilerden çağrı: 1 Mayıs’ta da sermayeye ders verelim

    Tuzla'da çalışan tershane, deri ve metal işçileri, birlik olup harekete geçme ve 1 Mayıs’ta alanlara çıkma çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Sarıgün'ün gözaltı süresi uzatıldı
    Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Sarıgün'ün gözaltı süresi uzatıldı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan AKP üyesi Osman Sarıgün'ün Çubuk Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusu sürüyor.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan tehlikeli açıklamalar
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan tehlikeli açıklamalar

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Kılıçdaroğlu'ya yapılan saldırıya ilişkin konuştu: Şapkasını önüne alıp muhasebe yapması gerekir.

    GÜNCELLENDİ
    Ukrayna başkanlık seçimleri: Bir oligark gitti, diğeri geldi
    Ukrayna başkanlık seçimleri: Bir oligark gitti, diğeri geldi

    Ukrayna’da seçimleri Komedyen Zelenskiy kazandı. Zelenskiy’nin arkasında oligark Kolomosky var.