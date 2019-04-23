Somalı aileler tepkili: Bu karar sen öldür biz aklarız demek

Dilek OMAKLILAR

İzmir

Türkiye’nin en büyük işçi katliamı davası kapsamında yargılanan ve 15 yıl ceza alan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. patronu Can Gürkan’ın serbest bırakılmasıyla ailelerin acısı bir kez daha katlandı.

Katliamda eşi Mustafa Kaya’yı kaybeden Naciye Kaya’nın konuşunca gözleri doluyor. “Adaletin geldiği son nokta bu. Ödül gibi ceza” diyor. “5 gün yattı ya kişi başı. Diğer maden patronların da önünü açmış oldu. Bu karara göre daha çok 301 olur. Sen öldür biz her türlü aklarız demiş oldu karar. 432 tane yetim çocuğun vebalini nasıl taşıyacaksınız? 5 yıl oldu biz her gün ölüyoruz yeter” diye devam etse de fazla konuşacak hali yok artık. Zaten şu cümleleri kurduktan sonra da susuyor: “Bu kadar basit olmamalıydı. Adalet yerine gelmeli. Sadece bizimkiler için değil diğer işyerlerinde katledilen işçiler için de adalet istiyoruz. Sağlığımızı kaybettik, eşimizi kaybettik daha ne söyleyelim ki” diye ekliyor.

“BİR İŞÇİNİN DEĞERİ 5 GÜN MÜYDÜ?”

Ali Kavas’ın eşi Gülten Kavas da zor ayakta duruyor. Kavas, “Can Gürkan 15 sene yemişti, 5 sene yattı. 10 senesi affedildi. Bir işçi için 5 gün yattı. Bir işçinin değeri 5 gün müydü?” diye soruyor. Can Gürkan’ın yeniden tutuklanmasını istediğini belirterek, “13 Mayıs 2014’te 301 tane eş, 301 tane baba kaybettik. 13 Mayıs’ta yaşadığımız katliamın aynısını yeniden yaşattılar. Türkiye’de adalet sadece duvarda var. Tekrar adaletin yerine gelmesi için çocuklarımızı canımızı mı kaybetmemiz gerekiyor” diye konuşuyor.

“2 VAGON YERİNE 4 VAGON ÇIKARIYORLARDI”

Bitmiyor soruları madenci ailelerinin, bu kararın sebebini anlamaya çalışıyorlar. Kavas, “Can Gürkan eşinin yanında, benim eşim nerede çocuklarımın babası nerede? 301’in sırtından para kazanmak, kömür kazanmak çok kolaydı. 2 vagon kömür çıkaracağına 4 vagon çıkarıyorlardı. Şimdi de bir işçi yerine 4 yıl yatsaydı ya” diyor öfkeyle.

Kavas, istinaf mahkemesinin bu kararının zamanlamasına da dikkat çekerek, “31 Mart seçimini mi bekliyorlardı? Mahkemede gözümüzün önünde salsalardı o zaman, neden beklediler. Tekrar tutuklanmasını bekliyorum” diyor.

‘Soma düzeni’nin sürmemesi için...