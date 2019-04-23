23 Nisan 2019 15:02
KİP: “Çernobil, Fukuşima… Dün, Bugün olmasın. Nükleere Hayır!”
Karadeniz İsyandadır Platformu, Çernobil felaketinin 33’üncü yılında nükleer santrallere karşı buluşma çağrısı yaptı.
Fotoğraf: Karadeniz İsyandadır Platformu
Karadeniz İsyandadır Platformu, Çernobil Nükleer Santrali patlamasının 33’üncü yıl dönümünde yapımı devam eden nükleer santrallere ve doğa talanına karşı "Dün bugün olmasın, nükleere hayır" şiarıyla Kadıköy Süreyya Operası önüne çağrı yaptı. Buluşma 26 Nisan Cuma akşamı saat 19.00'da Kadıköy Süreyya Operası önünde gerçekleşecek. (HABER MERKEZİ)
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