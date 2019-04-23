23 Nisan'da gelecek hayali: Alman vatandaşı olmak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile çocukları makamına kabul ederken, Anıtkabir'de de tören gerçekleştirildi. Öte yandan NTV canlı yayınına katılan bir öğrencinin, "Akademik olarak hayalin nedir" sorusuna "Alman vatandaşı olmak" cevabı ise sosyal medyada gündem oldu. Günün en dikkat çekici fotoğrafı ise Batman’dan geldi.

NTV canlı yayınına katılan bir öğrenci, "Akademik olarak hayalin nedir?" sorusuna "Almanya Köln Üniversitesinde tıp okumak istiyorum, ondan sonra da belki Alman vatandaşı olurum" cevabını verdi. Çocuğun gelecek hayaline verdiği yanıt sosyal medyada trend topic listesinde üst sıralara yükseldi.

BİR ÇOCUĞUN GELECEK HAYALİ: ALMAN VATANDAŞI OLMAK

NTV'nin canlı yayına katılan Darüşşafakalı bir öğrencinin "Akademik olarak hayalin nedir?" sorusuna verdiği "Almanya Köln Üniversitesi’nde tıp okumak istiyorum, ondan sonra da belki Alman vatandaşı olurum" cevabı sosyal medyada gündem oldu.

Sunucu çocuğun verdiği yanıta önce "Hayır" diyerek karşı çıktı ardından şunları söyledi: "23 Nisan’da hayallerimize hiç sınır koymuyoruz tabii ki. Nerede okumak istediğine kadar kapar vermiş öğrencimiz, sadece tıp okumak istemiyor, Köln Üniversitesi diyecek kadar da kararını vermiş bir öğrenci."

Görsel, NTV canlı yayınından alınan ekran alıntısıdır

Öğrencinin cevabı, Twitter’da yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da programın görüntüsünü paylaşarak attığı tweet’te, "Dünya’ya ümitle bakan bir evladımız hayallerini gerçekleştirmek için Almanya’da okuyup Almanya vatandaşı olmak istiyorsa,başta biz siyasiler silkelenip derin derin düşünmek zorundayız. İlkelerde Türkiye ittifakı ile bu gençleri Türkiye’ye inandırmak en temel önceliğimiz olmalıdır" diye yazdı.

23 NİSAN'I UZAKTAN İZLEDİ

Batman’da kağıt toplayıcısı olan bir çocuk, Vali Hulusi Şahin’in de katıldığı 23 Nisan resmi kutlamasını oturduğu el arabasının üzerinden uzaktan izlerken fotoğraflandı.

Batman’da kağıt toplayıcısı bir çocuk, 23 Nisan kutlamasını oturduğu el arabasının üzerinden izlerken görüntülendi | Fotoğraf: MA

23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla ülkenin birçok yerinde yapılan kutlamalarda çocukların bu ülkenin geleceği olduğu söylemlerinde bulunulup, koltuklara çocuklar oturtulurken günün en dikkat çekici fotoğrafı ise Batman’dan geldi.

Kentte İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk Parkı'nda 23 Nisan kutlaması organize edildi. Kutlamaya Vali Hulusi Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran'ın yanı sıra diğer mülki amirler ve öğrenciler katıldı. Alanın çevresi ise, öncesinde güvenlik gerekçesiyle polislerce bariyerlerle kapatıldı.

Programın sürdüğü sırada parkın yakınından geçmekte olan kağıt toplayıcı bir çocuk, kutlamayı bariyerlerin dışından el arabasının üzerine oturarak izledi.

Batman’da kağıt toplayıcısı bir çocuk, 23 Nisan kutlamasını oturduğu el arabasının üzerinden izlerken görüntülendi | Fotoğraf: MA

İLK TÖREN TBMM ATATÜRK ANITI'NDA YAPILDI

Öte yandan 23 Nisan dolayısıyla ilk tören TBMM Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Levent Gök, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AKP, CHP, MHP, İYİ Parti temsilcileri, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı.

Fotoğraf: AA

DEVLET ERKANI ANITKABİR'DEYDİ

Anıtkabir'de gerçekleştirilen törende ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis Başkanvekilleri, milletvekilleri, Aslanlı Yol'da yürüdü. Şentop, mozoleye çelenk bıraktı. Şentop ve beraberindekiler, Anıtkabir önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törende yer alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte Anıtkabir'de hatıra fotoğrafı çektirdi. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyarete gelen yurttaşlarla sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da beraberinde öğretmen ve öğrencilerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Selçuk, öğrencilerle birlikte mozoleye çiçek bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

"KILIÇDAROĞLU'YU ARAYACAK MISINIZ?" SORUSUNA "TELEFONU YOK" YANITI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan dolayısıyla öğrencileri kabulünde, "İnşallah sizler çalışkanlığınızla, başarılarınızla, heyecanınızla Türkiye'yi çok daha ileri aşamalara taşıyacaksınız. Sizlerin ellerinde bu ülke dünya sahnesinde hak ettiği konuma ulaşacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koltuğunu devralan 12 yaşındaki Ozan Sözeyataroğlu, "Bugünün çocukları yarının büyükleri olarak ülkemizi ileriye taşıyacağız" dedi. Gazetecilerin "Kılıçdaroğlu'nu arayacak mısınız?" sorusuna Sözeyataroğlu, "Telefonu bende yok" yanıtını verdi.

Son günlerde hayvanlara yönelik işkence konusunda düşünceleri de sorulan Sözeyataroğlu, "Asla bu konu hakkında mutlu değilim, konu hakkında gerekli çalışmaları ilgili bakanlarımızla yapacağız." dedi. (HABER MERKEZİ)