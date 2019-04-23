Diyarbakır'da ailelerin açıklama yapılmasına izin verilmedi

Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek için cezaevlerinde açlık grevinde olanların yakınlarına yönelik engellemeler sürüyor. Diyarbakır cezaevi önünde açıklama yapmak isteyen ailelere izin verilmedi.

Diyarbakır D Tipi Cezaevi önünde yapılmak istenen açıklama öncesi polis alanı ablukaya aldı ve cezaevi girişine çok sayıda zırhlı araç ve TOMA ile yığınak yaptı.

Polisle yapılan görüşmede açıklama yapılmasına izin verilmeyeceği söylendi. Duruma tepki gösteren ailelerle polis arasında arbede yaşandı yer yer müdahalenin de edildiği aileler ve destekleyenler, gruplar halinde dağıtıldı. (Diyarbakır/EVRENSEL)