    • Diyarbakır ve Batman'da ailelere izin verilmedi: 20 gözaltı

    Diyarbakır'da polis, yakınları cezaevinde açlık grevinde olan ailelerin açıklama yapmasına izin vermedi. Batman'da 20 kişi gözaltına alındı.

    23 Nisan 2019 12:47
    Son Güncellenme Tarihi: 23 Nisan 2019 16:24
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    Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek için cezaevlerinde açlık grevinde olanların yakınlarına yönelik engellemeler sürüyor. Diyarbakır cezaevi önünde açıklama yapmak isteyen ailelere izin verilmedi. Batman'da ise 20 kişi gözaltına alındı.

    BATMAN’DA 20 MAHKUM YAKINI GÖZALTINA ALINDI

    Fotoğraf: MA

    Açlık grevindeki yakınları için Batman M Tipi Cezaevi önünde yapmak istedikleri açıklama polislerce engellenen mahkum ailelerinden en az 20 kişi gözaltına alındı. Aileler, Batman M Tipi Kapalı Cezaevi önünde basın açıklaması yapmak istedi. Ancak yapılmak istenen bu açıklama öncesi cezaevi önü ve çevresi zırhlı araçlarla polis ablukasına alındı.

    Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Ayşe Acar Başaran da eşlik ettiği mahkum yakınları, cezaevi önüne geldi, etrafları polislerce sarıldı. HDP’li vekil Başaran’ın görüştüğü polis yetkilileri eylemin kanunsuz olduğu gerekçesiyle izin verilmeyeceğini söyleyip grubun dağılmasını istedi.

    Basın açıklaması yapmanın Anayasal hak olduğunu hatırlatan HDP’li Başaran ise, annelerin ciğerinin yandığını ve yapılan açlık grevi eyleminin herkes için olduğunu belirtti. Bu esnada bir polis müdürü, "Benim için yapılmıyor" diye bağırdı.

    Fotoğraf: MA

    Mahkum yakınlarının cezaevi önünden ayrılmaları yönünde zırhlı araçtan yapılan anonsun ardından polis en az 20 mahkum yakınını gözaltına alarak zorla polis araçlarına bindirdi.

    Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilen bazı kişiler şunlar: Hidayet Tiryaki, Şükran Sincar, Misal Tosun, Sultan Azboy, Sabiha Ekinci, Sedef Özdemir, Suphiye Doğan, Emine Uğur, Kaside Levent, Nurhan Zeyrek, Hamide Büyüktop, Fatime Yiğitalp, Vasife Bal ve soyisimleri öğrenilemeyen Saadet ve Mizbet adlı kişiler.

    Fotoğraf: MA

    TÜLBENTLERİ ÇIKARILDI

    Sert şekilde gözaltına alınmaları sırasında bazı annelerin beyaz tülbentleri başlarından çıktı. Tutuklu yakınları maruz kaldıkları bu müdahaleye "Bu zulümdür. Biz barış istiyoruz" diyerek tepki gösterdi. O anlarda bir tutuklu annesi, 14 yaşındaki çocuğunu polislere göstererek, "Elimde sadece bu evladım kaldı, onu da sizlere vermeyeceğim" sözlerini sarf etti.

    Polis bu anlarda çekim yapan HDP basın görevlilerinden Sedef Özdemir’i de gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    DİYARBAKIR'DA AİLELERİN AÇIKLAMA YAPMASINA İZİN VERİLMEDİ

    Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

    Diyarbakır D Tipi Cezaevi önünde yapılmak istenen açıklama öncesi polis alanı ablukaya aldı ve cezaevi girişine çok sayıda zırhlı araç ve TOMA ile yığınak yaptı.

    Polisle yapılan görüşmede açıklama yapılmasına izin verilmeyeceği söylendi. Duruma tepki gösteren ailelerle polis arasında arbede yaşandı yer yer müdahalenin de edildiği aileler ve destekleyenler, gruplar halinde dağıtıldı.

    "ÇOCUĞUM ÖLÜRKEN NE YAPMAMIZI BEKLİYORSUNUZ?"

    Polisin engellemesine tepki gösteren anne Nezahat Teke, “Basın kör, dilsiz olmuş. Sesimizi duyuran yok. Ben anneyim. Ciğerim yanıyor. Çocuğum içerde ölürken ne yapmamızı bekliyorsunuz. Adalet Bakanı sesimizi duysun. Annelerden korkmasın. Anneler barış istiyor. Yeter. Çocuğum içerde ölürken ben burada sessiz kalamam” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

    Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

    Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

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