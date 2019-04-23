Meteoroloji'den çamur yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı bölgeleri için toz taşınımı uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin bu akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisine girmesi beklenmektedir. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yer yer etkili olacağı tahmin edilen toz taşınımının neden olabileceği olumsuzluklara karşı (hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.