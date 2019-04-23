Kocaeli'de IŞİD ve El Kaide operasyonu: 5 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonda, El Kaide ve IŞİD üyesi oldukları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kocaeli'nin Gebze, Darıca, Başiskele, Körfez ve Derince ilçelerinde El Kaide ve IŞİD terör örgütleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen 7 Suriyeli şüphelinin kaldıkları evlere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda M.B., A.E.A., E.E.A., Z.E.A., A.E.B. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.