Interpol tarafından aranan 3 IŞİD sanığı tahliye edildi

Bursa’da geçen ocak ayında IŞİD üyesi oldukları ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla tutuklanan, ayrıca Interpol tarafından kırmızı ve mavi bültenle arandıkları tespit edilen Houda Z., Malika B. ve Fatıha T. ilk duruşmada serbest bırakıldı.

Suriye’de IŞİD bünyesinde faaliyette bulundukları belirlenen Houda Z, Malika B. ve Fatıha T. ile onlara yardım ve yataklık ettiği tespit edilen Kazım A, geçen ocak ayında Bursa’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. İnterpol tarafından mavi ve kırmızı bültenle arandıkları saptanan Fransa vatandaşı 3 kadın ile Kazım A, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Bursa 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesinde haklarında ‘Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 10’ar yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Houda Z, Malika B. ve Fatıha T. ile Kazım A, hakim önüne çıktı. Sanıklar, ‘IŞİD üyesi olmadıklarını’ iddia etti. Mahkeme heyeti, sanıklar Houda Z, Malika B. ve Fatıha T’ye kent ve yurt dışına çıkış yasağı koyarak, 15 günde bir en yakın polis merkezine gidip imza vermeleri şartıyla tahliyelerine karar verdi. Kazım A’nın ise tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

KOCAELİ'DE IŞİD VE EL KAİDE OPERASYONU: 5 GÖZALTI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonda ise El Kaide ve IŞİD üyesi oldukları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kocaeli'nin Gebze, Darıca, Başiskele, Körfez ve Derince ilçelerinde El Kaide ve IŞİD terör örgütleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen 7 Suriyeli şüphelinin kaldıkları evlere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda M.B., A.E.A., E.E.A., Z.E.A., A.E.B. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. (DHA)