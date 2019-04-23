Tüm Bel-Sen, Tunç Soyer’le TİS sürecini görüştü

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Toplu İş Sözleşme (TİS) sürecine dair bir görüşme gerçekleştirdi. TİS sürecinin konuşulduğu görüşmeye Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Anıl Kaçar, Birkan Acar, Eren Çetindere, Recep Temel, Buse Engin, Özgür Akkavak katılırken görüşmede Soyer’e emekçilerin talepleri iletildi.

Maddi hakların iyileştirilmesi, sosyal tesislerden ve otoparklardan indirimli yararlanma, herkese eşit performans ücreti verilmesi, PDKS sistemindeki yüz okumanın kaldırılması gibi konuların konuşulduğu görüşmede, Soyer tüm bu talepleri kendisine ayrıntılı bir rapor olarak sunmasını istedi.

Soyer ayrıca TİS’i hangi sendikayla imzalayacağı konusunun 15 Mayıs günü tutulacak tutanakla belli olacağını, 15 Mayıs'a kadar herhangi bir tasarrufunun olmayacağını belirtti. Görüşme sonrası Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu Şube yöneticileri, kütüphanelere bağışlanmak üzere kitapları ve TEMA vakfı aracılığıyla bağışlanan fidanların sertifikasını Soyer’e hediye etti. (İzmir/EVRENSEL)