Gözaltına alınan Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun kimdir?

Emniyet İstihbaratın Eski Daire Başkanı Sabri Uzun, "Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım" suçlarından gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Uzun'un, "Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım" suçlarından Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı, emniyette ifade işleminin devam ettiği belirtildi.

Uzun'un "FETÖ" operasyonu kapsamında gözaltına alındığı belirtiliyor.

"FETÖ"YE DAİR KİTAP YAZDI

40 yıla yakın Emniyet içerisinde görev alan Sabri Uzun, Kırmızı Kedi Yayınlarından "İn: Baykal Kaseti, Dink Cinayeti ve Diğer Komplolar" başlıklı bir kitap çıkarmıştı. Kitapta Gülen Cemaatinin devlet içerisindeki yapılanması, önemli bazı davalarda oynadığı rol anlatılıyordu.

2006'DA GÖREVDEN ALINDI

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarına yönelik eleştirileriyle tanınan Uzun, 2006 yılında İstihbarat Daire Başkanlığı görevinden alınmıştı.

ADI 2011'DE ODATV İDDİANAMESİNDE GEÇTİ

Uzun'un Gülen Cemaatine bağlı unsurların hayata geçirmek istediği Ergenekon operasyonuna karşı çıkmasının görevden alınmasında rol oynadığı iddia edilmişti. Uzun'un adı 2011'de OdaTV iddianamesinde geçmişti.

Uzun, 2006'da Meclis Şemdinli Olaylarını Araştırma Komisyonu'na bilgi verirken "Örgütün üstlenmediği eylemler olursa bu meçhul bir şeydir. Yani başka bir güç bu anormalliği yapıyor demektir. Olayın adını koyamıyoruz bir türlü. Şimdi, hırsız evin içinde olursa kilit işe yaramaz" ifadeleriyle hükümetin de tepkisini çekmişti. Dönemin Adalet Bakanı Cemil Çiçek, "Kimse bu komisyonlar üzerinden popülarite elde etmeye kalkmasın, kahramanlık yapmaya kalkmasın. Kimin elinde ne bilgi varsa, gider Cumhuriyet Savcısı'na verir, Adalet Bakanlığı'na verir, İçişleri Bakanlığı'na verir" demişti. (HABER MERKEZİ)