Bayraklı'da deve güreşleri kaldırıldı, bütçe eğitime ayrılacak

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 23 Nisan dolayısıyla makam koltuğunu 100. Yıl İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Ada Aktaş’a bıraktı. Öğrenci Aktaş, ilk icraat olarak deve güreşlerini kaldırdı, oraya harcanacak paranın maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimlerine devam edemeyen öğrencilere ve burslara harcanmasını istedi. Deve güreşlerini sevmediğini ve karşı olduğunu belirten Altaş, "Hayvanlara eziyet oluyor. Bence deve güreşlerine para harcayacağınıza onun yerine daha fazla burs verilsin. Deve güreşi bitsin, çocuklara burs verilsin" dedi.

İzmir Bayraklı’ın Çiçek Mahallesi’nde oturduğunu söyleyen Aktaş, sosyal faaliyetler, doğa ve çevre dostu projeler ile temizlik konularına dikkat çekti; deve güreşlerinin kaldırılıp, yerine daha fazla öğrenciye burs verilmesi talimatını verdi. Başkan Sandal da deve güreşinin kaldırılıp, ona harcanacak paranın maddi sıkıntılar nedeniyle eğitimlerinde sorun yaşayanlara aktarılacağını söyledi.

GÜVENLE OYNAYABİLECEKLERİ ALANLAR İSTEDİ

Aktaş, "Yurt dışında matematik alanında üniversite okuyup, sonrasında ülkemize dönüp hizmet etmek istiyorum. Kendi mahallemde de parkların, yeşil alanların, sosyal alanların olmasını istiyorum. Doğa ve çevreye çok önem veriyorum. Arkadaşlarımın güvenle oynayabilecekleri yeni alanlar olmasını istiyorum. Çöplerimizin, trafiğin yoğun olduğu zamanlarda değil, akşam saatlerinde toplanmasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Yaşlılara, kadınlara, çocuklara ve engellilere yönelik sosyal sorumluluk projelerinin artırılmasını istiyorum. Onların bizim için ayrı bir yeri var. Okuduğum 100. Yıl İlkokulu Milli Eğitim Bakanlığı'nın dezavantajlı okulların iyileştirilmesi projesi kapsamında iç dış boyasının ve gerekli tadilatların yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

DEVE GÜREŞLERİ İPTAL

Deve güreşlerini sevmediğini ve karşı olduğunu belirten Altaş, "Deve güreşleri bana sirk gibi geliyor. Hayvanlara eziyet oluyor. Bence deve güreşlerine para harcayacağınıza onun yerine daha fazla burs verilsin. Deve güreşi bitsin, çocuklara burs verilsin" dedi. (HABER MERKEZİ)

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