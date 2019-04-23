Deniz Çakır hakkında 1 yıl hapis cezası talebi

"Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçunu işlediği" iddia edilen oyuncu Deniz Çakır’ın bir yıla kadar hapsi istendi.

Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı oyuncu Deniz Çakır’ın, bir kafede karşılaştığı başörtülü kadınları taciz ettiği iddiasıyla ilgili soruşturmayı tamamladı.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nun hazırladığı iddianamede, 30 Aralık’ta yaşanan olayda Çakır’ın yan masasında oturan başörtülü kadınları "Burası sizin yeriniz değil, Arabistan’a gidin" diyerek taciz ettiği ileri sürüldü.

1 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçunu işlediği anlaşılmıştır" denildi. Söz konusu suç kapsamında, Çakır’ın bir yıla kadar hapsi istendi.

Oyuncu Çakır'ın ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Oyuncu Deniz Çakır: Yapılan suçlamaları reddettim

Oyuncu Deniz Çakır hakkında başlatılan soruşturmaya takipsizlik kararı

Deniz Çakır’dan Sabah’a tepki: Basın, gerçek ve hukuktan yana olsun