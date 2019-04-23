23 Nisan 2019 08:26
Afganistan'da kömür madeninde patlama: 7 işçi yaşamını yitirdi
Afganistan Samangan'daki bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında 7 işçi hayatını kaybetti.
Fotoğraf: Pixabay
Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin Dere-i Sul Bala ilçesinde, bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında 7 işçi hayatını kaybetti.
Samangan Valiliği Sözcüsü Siddik Azizi, basına yaptığı açıklamada, ilçenin Dehene-i Tur mevkisindeki kömür madeninde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 7 işçinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Aynı ilçede, yaklaşık iki hafta önce başka bir kömür madeninde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada da 6 işçi hayatını kaybetmişti. (Kabil/AA)
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