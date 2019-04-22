Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan tehlikeli açıklar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asker cenazesinde uğradığı saldırıyla ilgili konuştu.

Altun saldırıya ilişkin, "Ülkemizde protesto hakkı anayasal koruma altındadır. Yaşanan olay sırasında bu anayasal sınırları aşarak fiilen şiddete başvuranlarla ilgili adli süreç zaten başlatılmıştır. Ancak CHP Genel Başkanını seçim döneminde kullandığı dil ve kurduğu ittifaklar sebebiyle protesto eden vatandaşlarımıza terörist muamelesi yapılmasını asla kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

"PROTESTO EDEN VATANDAŞLARIMIZA TERÖRİST MUAMELESİ YAPILMASINI ASLA KABUL EDEMEYİZ"

Altun, "Elbette yaşanan olaydan üzüntü duyduk. Şiddetin hiçbir türü tasvip edilemez. Biz kimilerinin yaptığı gibi şiddetin önüne 'devrimci' sıfatı getirip, şiddeti 'devrimci şiddet' diyerek meşrulaştırmayız. Şiddetten medet ummayız" açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansında yer alan habere göre, Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'ya saldıranlara, "Bir grup öfkeli marjinal insan", "organize suç şebekesi muamelesi" yapıldığını söyleyerek "bu doğru değil" dedi.

"ŞAPKASINI ÖNÜNE ALIP MUHASEBE YAPMASI GEREKİR"

"Birileri Erdoğan nefretinden dolayı bu teröristlerin siyasi uzantılarını desteklemeyi, onlarla ittifak kurmayı kendilerine yediriyor olabilir ancak halk bu işbirliğini kesinlikle hazmedemiyor" diyen Altun, "Atatürk'ün partisinin genel başkanı Ankara'da bir şehit cenazesinde vatandaşın tepkisiyle karşı karşıya kalıyorsa öncelikle şapkasını önüne alıp muhasebe yapması gerekir. Bu tepkiyi alan herhangi bir siyasetçinin, kendi sorumluluğunu düşünmek dururken halka 'marjinal bir grup' muamelesi yapması gerçekten hayrete şayan bir durumdur."

"KAFTANCIOĞLU GEZİ KALKIŞMASINA GÖNDERME YAPMIŞTIR"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili de konuşan Altun, Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı, "Gezi Parkı'na da bahar gelmeye başlamış. Gezinin güzel gözlü çocuklarına selam olsun" cümlesini "Kaftancıoğlu, açıkça gezi kalkışmasına gönderme yapmıştır" olarak yorumladı.

NE OLMUŞTU?

Hakkari’deki PKK saldırısında hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın Ankara Çubuk’taki cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tekmeli ve yumruklu saldırıya uğramıştı. Kılıçdaroğlu mahalledeki bir eve götürülüren saldırganlar, evin önünde toplanarak "PKK dışarı" sloganlarıyla taş atarak Kılıçdaroğlu'nun aracının camlarını kırmıştı. Saldırganlar uzun süre dağıtılmazken Kılıçdaroğlu ancak bir saat sonra zırhlı araçla evden çıkarılmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın evin önünde toplanan kalabalığa "Değerli arkadaşlarım şu ana kadar mesajlarını verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz" demesi tepki toplamıştı. Ankara Valiliği de olayı "protesto" olarak nitelemişti. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında CHP liderinde yumruk atan AKP üyesi Osman Sarıgün gözaltına alınmıştı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sarıgün'ün, partiden ihraç talebiyle İl Disiplin Kuruluna sevk edildiğini bildirmişti. CHP Genel Merkezi önünde açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir milim geri adım atmayacağım" derken linç girişiminin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Müsteşarımız üzerinden 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokolde kabul etmeyin' talimatı gönderdim" sözleri sosyal medyada yeniden gündem olmuştu. (HABER MERKEZİ)

CHP, Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırıyı 81 ilde kınadı

Kılıçdaroğlu’ya Ankara'daki cenaze töreninde saldırı ve linç girişimi

Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Sarıgün'ün gözaltı süresi uzatıldı

Kemal Kılıçdaroğlu’ya saldırı gazetelerde nasıl yer buldu?

Kılıçdaroğlu'ya saldırı büyük tepki çekti: Nefret söyleminin sonucu