Sinop'ta tek katlı ahşap ev yandı: 3 ölü

Sinop'un Türkeli ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında, Gülten (25) ve oğlu Ramazan Özkaya (4) ile Hanife Özcan (98) yaşamını yitirdi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Türkeli ilçesi Yazıcı köyünde, Erdal Özkaya'ya ait altında ahır olan tek katlı ahşap bir evde çıktı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen ev tamamen yandı. Evin enkazında inceleme yapan ekipler, Gülten ile oğlu Ramazan Özkaya ve Hanife Özcan'ın feci şekilde yanmış halde cansız bedenlerine ulaştı. Ahırda bulunan küçük ve büyükbaş 5 hayvan da öldü.

Cenazeler, olay yerinde Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. (Sinop/DHA)