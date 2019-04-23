23 Nisan 2019 03:42

Tuzla’da işçilerden çağrı: 1 Mayıs’ta da sermayeye ders verelim

Tuzla'da çalışan tershane, deri ve metal işçileri, birlik olup harekete geçme ve 1 Mayıs’ta alanlara çıkma çağrısı yaptı.

Tuzla’da işçilerden çağrı: 1 Mayıs’ta da sermayeye ders verelim

Fotoğraf: DHA

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    Ali DOĞAN
    Tuzla

    Tuzla’da metal, tersane ve deri işçileriyle yaşam koşullarını ve 1 Mayıs’ı konuştuk. Yoksulluğun her geçen gün arttığını, ellerindeki hakların birer birer alındığını anlatan işçiler, birlik olup harekete geçme ve 1 Mayıs’ta alanlara çıkma çağrısı yaptı.

    GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUM AMA...

    KAHRAMAN ULAŞ (Tersanesi İşçisi): Yıllardır tersanelerde kazandığımla çoluk çocuğumu geçindirmeye çalışıyorum. Ama son iki yıldaki kadar hiç zorlanmadım. Sabah 08.30’dan gece 22.00’a kadar çalışıyorum. Mesai olmasını özellikle istiyorum, üç çocuğum var, üçü de okuyor çünkü. Onların geçinmesi için, ihtiyaçlarını karşılamak için çabalıyorum ama inanın yetmiyor. Hükümet biz işçilerin yanında durmuyor, her şeyi patronlar için yapıyor. Biz işçilerin de yapacağı tek şey birlik olmaktır. Bu 1 Mayıs buna bir fırsattır. İşsizliğe, yoksulluğa ve iş cinayetlerine karşı birlik olup alanlar yerimizi almalıyız.

    BİRLİK OLMADIĞIMIZ İÇİN KAYBEDİYORUZ

    MEVLÜT KARA (Tersane İşçisi): Ben çok iyi bir kaynakçıyım, aldığım yevmiye tersanelerde çalışan işçi arkadaşlardan biraz yüksek. Bunun sebebi çoğu zaman tamir gemilerinde en pis işlerde çalışıyor olmam. Bu çalışma koşullarının değişmemesinin sebebi biz işçilerin örgütsüzlüğü. Birlik olmadığımız için tüm haklarımız birer birer elimizden gidiyor. Bakan açıkladı, şimdi de kıdem tazminatı elimizden gidecek. Şimdi “Tersanelerde çalışıyorsun, kıdemden sana ne, taşeronda çalışanın kıdem hakkı yok, fon bunu sağlayacak” diyebilirsiniz. Ama ben bir işçiyim, sadece kendimi düşünürsem olmaz. Kıdem tazminatı işçilerin iş güvencesidir, bunu korumalıyız. Bunu için sendikalar başta olmak üzere biz işçiler, tüm kitle örgütleri ve işçilerden yana olan siyasi partiler sokağa çıkmalıyız, 1 Mayıs’ta da bu saldırılara karşı alanlarda olmalıyız.

    HAYATIN OLDUĞU HER YER 1 MAYIS ALANI

    METAL İŞÇİSİ: Aylardır sözleşme bekliyoruz halen çözemedik, umarım yakında çözebiliriz. Bu yıl her geçen yılardan daha fazla hak kayıplarına uğradık, ülkede işsizlik oranı rekor kırdı. Kıdem tazminatımıza göz diktiler, iş güvencesi denen bir şey kalmadı. Bütün bu saldırılar karşısında hayatın olduğu her yeri 1 Mayıs alanına çevirmeliyiz. Bunun için hangi sendikada olursak olalım, örgütlü-örgütsüz tüm işçileri ve emekçileri 1 Mayıs’a katmak için çalışmalıyız. Saldırılara ancak böyle karşı koyarız.

    PATRONLARA BİR ŞEY DEMEMİZ YAZIM

    DERİ İŞÇİSİ: Yaklaşan 1 Mayıs’a işsizlik, yoksulluk, kıdem tazminatının gasbedilme girişimlerinin yanı sıra, ülkede barışın, demokrasinin, özgürlüklerin yok edildiği iktidarın savaş politikalarıyla giriyoruz. İşçi sınıfına ve halka yönelik bu saldırıları gören sendikalar halen gerektiği gibi ses çıkarmıyor. Herkes ya seyrediyor ya da kendi dertlerine düşmüş başka bir şey görmüyor. Oysa yaşanan bunca saldırının karşısında çoktan sokağın ısınması gerekiyordu. Bizlere yönelik saldırılarda hükümetin desteğini alan patronlara bir şey demek lazım. Bunun için 1 Mayıs ciddi bir fırsat, tüm bu saldırılara dur demek için örgütlü-örgütsüz tüm işçilerin alanları doldurması gerek.

    SEÇİMİN VERDİĞİ MORALLE

    DERİ İŞÇİSİ: Biz hükümeti yıllardır ilk kez yendik, bunu başardık. Şimdi kıdem tazminatı meselesinde siz misiniz bana oy vermeyen deyip bizden maçın rövanşını almak istiyor. O zaman biz işçiler de moralle çıktığımız bu seçimlerin ardından güçlü bir 1 Mayıs için harekete geçmeliyiz. Alan tartışmalarını bir kenara bırakıp kendi işyerlerimizden başlayarak kutlamalar yapıp 1 Mayıs sabahı da ortak kutlama alına güçlü bir şekilde gitmeliyiz.

    İŞYERLERİNDE 1 MAYIS ANLATILMALI

    METAL İŞÇİSİ: Metal işçileri olarak sendikamızın arkasında duracağız, sendikanın aldığı kararlar doğrultusunda işyerlerimizde başlayarak en güçlü katılımı sağlamak için çalışacağız. Bu bizim üstümüze düşen görev. Bir de sendikanın yapması gereken işler var. Örneğin işyerlerini gezerek 1 Mayıs’ın önemini anlatmak, çeşitli etkinlikler yaparak havzada örgütsüz işçilerin 1 Mayıs’a katılmasını sağlamak ve en önemlisi bundan sonra olacak olan saldırılara karşıda güç biriktirmek... Bunlar yapılırsa 1 Mayıs hem güçlü geçer hem de sermayeye bir ders vermiş oluruz. Aksi durumda sınırlı sayıda işçinin katıldığı çoğunun katılmadığı bir iş olarak kalır. Böyle olmaması için bilinçli işçilerin müdahale etmesi ve temsilcilerin şubeyi göreve çağırması gerekir.

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