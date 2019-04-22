22 Nisan 2019 21:34
ABD'de küçük uçak düştü: 6 ölü
ABD'nin Teksas eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.
Ekran görüntüsü Google Maps'ten alınmıştır.
ABD'nin Teksas eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.
Yetkililer, iki motorlu küçük uçağın Teksas'ın Kerrville kentindeki havaalanına 10 kilometre mesafede düştüğünü bildirdi.
Uçakta bulunan biri pilot 6 kişinin hayatını kaybettiği belirten yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti. (AA)
ETİKETLER: ABD
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