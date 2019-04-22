Makro Market işçileri tazminatlarını istiyor

Samsun’da hakları gasbedilerek işten çıkarılan Makro Market işçileri 38 haftadır düzenli olarak yaptıkları eylemlerle tazminat haklarını istiyor.

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan işçiler dövizler ve sloganlarla Barış Bulvarı’nda bulunan ve kapatılan Makro Market’in önüne yürüyerek burada bir açıklama yaptı. İşçiler adına konuşan Eda Bulut 38 haftadır alanlarda gasbedilen haklarını aradıklarını, bu süre zarfında seslerini duyurduklarını ifade etti. Bulut kazanana kadar direnmeye ve eylemlerine devam edeceklerini belirtti. (Samsun/ EVRENSEL)

Makro Market işçileri gasbedilen hakları için Ankara’ya gitti

Makro Market işçileri, haklarını alabilmek için eylemlerini sürdürüyor