22 Nisan 2019 21:00

Meslek odaları, Mansur Yavaş’tan nasıl bir kent istediklerini anlattı

Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası: 25 yıldır Ankara’nın çevre düzeni planı yok. 

Meslek odaları, Mansur Yavaş’tan nasıl bir kent istediklerini anlattı

Fotoğraf: Google Maps

    • Paylaş

    Burcu YILDIRIM
    Ankara

    Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminin 25 yıl sonra değişmesinin ardından konuştuğumuz meslek odaları, belediyenin geçmişteki usulsüzlüklerin ortaya konulması ve bundan sonra şeffaf ve katılımcı bir anlayışın egemen olması gerektiğini söyledi. Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Gözde Güldal, başkentin kentleşme planlarının bu zamana kadar hiç sorulmadığını belirtirken, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan da meslek odaları olarak başkentin daha yaşanılır hale gelmesi için bütün bilgi birikimlerini ortaya koyabileceklerini söyledi. 

    Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Cumhuriyet döneminin ilk toplu konut merkezi olan Saraçoğlu’nun mülkiyetinin Maliye Bakanlığı’nda olduğunu ve davalık sürecinin devam ettiğini belirterek, “Büyükşehir Belediyesi bu konu içerisinde Saraçoğlu’nun altına otopark yapılmasına karşı çıkabilir çünkü orası bir rant projesi olarak görülüyordu. Saraçoğlu hem Cumhuriyet tarihinin ilk toplu konut merkezi hem de Kızılay kent merkezinin bir anlamda nefesi” dedi. Candan, Saraçoğlu, Ulus, Güvenpark, AOÇ gibi öncelikli alanlarla birlikte tüm Ankara’nın varlık değeri ile birlikte korunması meslek odaları ve kamuoyunun da katılımıyla geleceğinin belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

    “ULUS'TA YAYALAŞTIRMAYA EVET, TÜNELE HAYIR”

    Tezcan Karakuş Candan | Fotoğraf: Evrensel

    Ulus’ta yapımına başlanması düşünülen alt geçit vb. projeler için hukuksal süreçlerin beklenmesi gerektiğine de dikkat çeken Candan, “Ulus için bilirkişi raporlarında da belirtilen şey var. Ulus’a dair projeleri yapanlar tarihini ve taşıdığı potansiyelleri bilmeyenler tarafından yapılmış. Ulus, uygarlıkların bir araya geldiği çok önemli bir kesit. Bir tarafta Hacı Bayram camisi, bir tarafta Agustus Tapınağı var. Aslında dinsel olarak da hoşgörünün merkezi. Agustus Tapınağı Roma döneminin dünyada ayakta kalmış tek eseri. Birçok yerde Agustus tapınağı yapılıyor ama bir tek Ulus’taki ayakta kalıyor. Ulus’un yayalaştırılması planlanıyor. Yayalaştırmaya evet ama altının oyularak tünel yapılmasına hayır” dedi. 

    “İŞLETMECİ ANKAPARK’I BIRAKIP KAÇABİLİR”

    Mansur Yavaş’tan öncelikli olarak bekledikleri şeyin bir hukukçu olarak dava süreçlerini dikkate alması olduğunu vurgulayan Candan, “Bu Ankapark için de geçerli. Orası AOÇ arazisi. 56, 59 sayılı kanuna göre bu arazide ticaret, sanayi, konut yapılmaz. Bu kadar net ve açık. Ankapark ticari bir kuruluştur. Hukuk dışıdır. Bu ekonomik krizde yapılsa dahi hiç kimsenin oraya, kişi başı 25 lira verip gitmesi mümkün değil. O işletmeyi alan işletmecinin de bunu yapabilecek pozisyonu yok, işletmeci bırakıp kaçabilir ”diye konuştu.

    Meslek odaları olarak başkentin daha yaşanılır hale gelmesi için bütün bilgi birikimlerini ortaya koyabileceklerini ifade eden Candan, yapılan tüm usulsüz ihalelerin üstü kapatılmadan halkla paylaşılması ve şeffaf davranılması gerektiğini söyledi. Candan, belediyenin yapacağı bütün kamusal işlerin yarışma yoluyla yapılması ve tek aklın değil çok aklın hakim olduğu bir sürecin işlemesini istediklerini dile getirdi. 

    25 YILDIR ANKARA’NIN ÇEVRE DÜZENİ PLANI YOK

    Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şube Başkanı Gözde Güldal, 31 Mart yerel seçimler öncesi Ankara’nın yeni seçilecek yerel yönetimleri için bir yol haritası çıkarma çabalarının olduğunu ifade ederek, “Ama bu çabanın karşılığında ‘Ben Şehir Plancıları Odasına samanlık peyzajı bile çizdirmem’ ya da Güvenpark’ın Cumhuriyet değerleriyle birlikte yeniden kazandırılması çabası karşısında ‘Siz çok konuşuyorsunuz gelin buraya bir tuvalet çizin o zaman’ muameleleri içerisinde bir kentsel mücadele yürütmeye çalıştığımız bir dönemi geriye bıraktık” dedi.

    SİNEMALAR GİTTİ, AVM'LER GELDİ

    Gözde Güldal Fotoğraf: Evrensel

    Ankara'nın 25 yıldır plansızlıklarla yönetilen bir başkent olduğunu, Kilis’le birlikte çevre düzeni planı olmayan tek kent olduğunu belirten Güldal, şehir plansızlığının en çok AOÇ’de bir hegamonya inşası kurmak ve muhafazakar kent inşasını yapmak üzere kurulduğunu söyledi. Güldal, “Sayıları 56’yı bulan mahalle ölçekli, apartman altı sinemalar vardı. Şimdi bunlardan birkaçı kaldı. Bir yandan da var olan ve onaylanan alışveriş merkezleriyle birlikte 54 tane AVM merkezi olacak” dedi.

    5 BUÇUK MİLYON NÜFUS, 12 MİLYON KONUT VAR!

    Gereksiz ve plansız yapılaşmanın trafik yükünü de beraberinde getirdiğini ifade eden Güldal, “Bir ulaşım ve altyapı planı yok, yağmur suyuyla kanalizasyon suyu birlikte akıyor. Ankara bir dereler kentidir ve bütün derelerin üstü asfaltlandı. Ankara bir vadiler sistemidir ve bütün o vadilerin çeper alanları yüksek katlı yapılaşmaya açıldı. 5 buçuk milyon nüfusa, 12 milyon kişiye yetecek kadar konut var. Özel araç, özel halk otobüsü, taksi ve dolmuşların yanında belediyenin sunduğu halk otobüsü ve metro ağı yüzde 10-15'lerde kaldı” diye konuştu.

    Geçmişte yaşanan en büyük problemlerden birinin de belediyenin sivil toplum ve meslek odaları ile ilişkisinin kesmesi olduğunu söyleyen Güldal, “Bu sorunların onarılmasını ve sağlıklı bir diyalog içerisinde mutlu bir kent çevresi var etmek istiyorsak diyalogu tekrar inşa etmemiz gerekiyor. Bütün bu problem tanımlarında 800’e yakın davamız var. Bu davaların hazırlık süreçleri zaten ciddi teknik bilgi gerektiriyor. Gözlemliyoruz çalışıyoruz ve bütün bu bilginin Ankara’yı iyileştirecek toplum yararına bir yere kanalize edilmesinde büyük bir birikim var. Şimdi her şeyin şeffaflaşıp var olan birikimi bir masaya oturup tespitlerin çok hızlı yapılabileceğini düşünüyoruz” diye konuştu. Bu zamana kadar Ankara’nın kentleşme planına ilişkin kendilerine hiç soru sorulmadığını ifade eden Güldal, “Bu konuda belediye ile her daim fikirlerimizi paylaşmak isteriz” dedi.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Esenyurtlu kadınlar talepleriyle 1 Mayıs’ta alanda olacak
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Yandaş sendikalardan istifalar ne anlama geliyor?

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Almanya’da Türkiyeli işçiler, Türkiye’de Suriyeli işçiler

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Soma ve işçinin yaşamı pahasına gerçekleştirilen üretimin aklanması

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Müzelerimiz - 4
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Türkiye’de çocuğun da adı yok: AKP iktidarında çocuk olmak
    Türkiye’de çocuğun da adı yok: AKP iktidarında çocuk olmak

    CHP Milletvekili Tekin Bingöl, 23 Nisan dolayısıyla AKP döneminde yaşanan çocuk hakkı ihlalleri raporunu açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Sarıgün'ün gözaltı süresi uzatıldı
    Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Sarıgün'ün gözaltı süresi uzatıldı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan AKP üyesi Osman Sarıgün'ün Çubuk Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusu sürüyor.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, İstanbul itirazını görüşmeye yarın devam edecek
    YSK, İstanbul itirazını görüşmeye yarın devam edecek

    YSK, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı olağanüstü itirazını görüşmeye yarın devam edecek.

    Meslek odaları, Mansur Yavaş’tan nasıl bir kent istediklerini anlattı
    Meslek odaları, Mansur Yavaş’tan nasıl bir kent istediklerini anlattı

    Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası: 25 yıldır Ankara’nın çevre düzeni planı yok. 

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul Kağıthane'de dört katlı bina çöktü
    İstanbul Kağıthane'de dört katlı bina çöktü

    İstanbul Kağıthane'de temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarının çökmesi sonucu altındaki toprak boşalan dört katlı bina çöktü.

    GÜNCELLENDİ
    Bayhan: Hükümet ne yaptı ki, vatandaş Kılıçdaroğlu’ya saldırabildi?
    Bayhan: Hükümet ne yaptı ki, vatandaş Kılıçdaroğlu’ya saldırabildi?

    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan Kılıçdaroğlu'ya dönük saldırıyı yorumladı.

    Bahçeli: Kimse olayların gizli faili olarak partimizi gösteremez
    Bahçeli: Kimse olayların gizli faili olarak partimizi gösteremez

    Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'yu suçlamayı sürdürdü.

    Özgür Özel: "Türkiye ittifakı" söyleminin samimiyetsizliği anlaşıldı
    Özgür Özel: "Türkiye ittifakı" söyleminin samimiyetsizliği anlaşıldı

    CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Evrensel'e konuştu: Erdoğan, Türkiye ittifakında samimiyse bakanları görevden alsın.

    GÜNCELLENDİ
    ‘Üç Büyükler’in küme düşme korkusu yaşadığı sezonlar
    ‘Üç Büyükler’in küme düşme korkusu yaşadığı sezonlar
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 29. hafta sonuçları ve son 5 haftaya bakış
    Süper Lig'de 29. hafta sonuçları ve son 5 haftaya bakış
    Şair İsmail Afacan: Şiirde amacım emek denizine varmak
    Şair İsmail Afacan: Şiirde amacım emek denizine varmak
    Beşiktaş’ın arkeolojik katmanları ortaya çıkarıldı
    Beşiktaş’ın arkeolojik katmanları ortaya çıkarıldı
    41. Uluslararası Moskova Film Festivali başladı
    41. Uluslararası Moskova Film Festivali başladı
    GÜNCELLENDİ
    İstanbul Tabip Odası: Cerrahpaşa kasıtlı olarak ihmal ediliyor
    İstanbul Tabip Odası: Cerrahpaşa kasıtlı olarak ihmal ediliyor

    İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Öztürk: Cerrahpaşa’da idrar tahlilleri bile yapılamıyor.

    Dünya işçileri 1 Mayıs’a hazırlanıyor
    Dünya işçileri 1 Mayıs’a hazırlanıyor

    Pakistan’dan ABD’ye, Almanya’dan Ekvador’a, Arjantin’den Yunanistan’a dünyanın dört bir yanında işçiler 1 Mayıs için hazırlıklarını sürdürüyor.

    Soma kararını veren mahkeme önünde açıklama: Sessiz kalmayacağız
    Soma kararını veren mahkeme önünde açıklama: Sessiz kalmayacağız

    Soma Katliamının faillerinden Can Gürkan’ın tahliye edilmesi, İzmir Barosunun çağrısıyla kararı veren mahkeme önünde protesto edildi.

    İHD Kadın Komisyonu'ndan tepki: Annelere karşı suç işlenmiştir
    İHD Kadın Komisyonu'ndan tepki: Annelere karşı suç işlenmiştir

    Gebze ve Kızıltepe’de çocukları açlık grevlerinde olan annelere yönelik polis saldırısına tepkiler sürüyor.

    GÜNCELLENDİ
    CHP, Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırıyı 81 ilde kınadı
    CHP, Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırıyı 81 ilde kınadı

    CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırı ve linç girişimini 81 ilde, saat 12.00'de eş zamanlı basın açıklamalarıyla kınadı.

    205 kurumdan açlık grevlerinin sonlandırılması için hükümete çağrı
    205 kurumdan açlık grevlerinin sonlandırılması için hükümete çağrı

    Diyarbakır'da 78'liler Derneği Girişimi, 205 kurumun hükümete yönelik "açlık grevindekilerin talepleri karşılansın" çağrısını basınla paylaştı.

    GÜNCELLENDİ
    Kılıçdaroğlu: Planlı bir saldırıydı, güvenlik önlemleri yetersizdi
    Kılıçdaroğlu: Planlı bir saldırıydı, güvenlik önlemleri yetersizdi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilerle buluştu ve maruz kaldığı saldırıyı anlattı: Saldırı planlıydı, güvenlik önlemleri yetersizdi.

    Cumhuriyet yazarları yeniden hapse girmeden önce açıklama yaptı
    Cumhuriyet yazarları yeniden hapse girmeden önce açıklama yaptı

    Yeniden cezaevine girecek olan gazeteciler, "Size dışarıda bize içeride kolay gelsin" dediler.

    GÜNCELLENDİ
    Ukrayna başkanlık seçimleri: Bir oligark gitti, diğeri geldi
    Ukrayna başkanlık seçimleri: Bir oligark gitti, diğeri geldi

    Ukrayna’da seçimleri Komedyen Zelenskiy kazandı. Zelenskiy’nin arkasında oligark Kolomosky var.

    Ankara’da 18 kurum Süleyman Soylu ve Hulusi Akar'ı istifaya çağırdı
    Ankara’da 18 kurum Süleyman Soylu ve Hulusi Akar'ı istifaya çağırdı

    Ankara’da 18 kurum, Kemal Kılıçdaroğlu’ya yapılan saldırıda sorumlulukları olduğu gerekçesiyle Süleyman Soylu ve Hulusi Akar'ı istifaya çağırdı.

    GÜNCELLENDİ
    İmamoğlu, ilk İBB Meclis toplantısında birlikte çalışma çağrısı yaptı
    İmamoğlu, ilk İBB Meclis toplantısında birlikte çalışma çağrısı yaptı

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, ilk meclis toplantısında, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleriyle birlikte çalışma çağrısı yaptı.

    HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'ya geçmiş olsun ziyareti
    HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'ya geçmiş olsun ziyareti

    HDP, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki asker cenazesi sırasında saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yu ziyaret etti.

    EMEP: Egemenlik halkındır, tek adam saltanatına devredilemez
    EMEP: Egemenlik halkındır, tek adam saltanatına devredilemez

    Emek Partisinden yapılan 23 Nisan açıklamasında aile saltanatının yıkılmasıyla kurulan Cumhuriyet'in tek adam rejimine dönüştürüldüğü belirtildi.

    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Protesto, şiddete dönüştü
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Protesto, şiddete dönüştü

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'ya saldırıya dair saatler sonra konuştu ve "Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız" dedi.

    Süleyman Soylu, saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'yu suçladı
    Süleyman Soylu, saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'yu suçladı

    Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'ya saldırıya dair açıklamasında, "HDP ile ortaklık" hatırlatması yaptı "Milletin hafızası unutmamaktadır" dedi.

    Davutoğlu: Cumhurbaşkanlığı, toplumun yarısıyla kopuş yaşıyor
    Davutoğlu: Cumhurbaşkanlığı, toplumun yarısıyla kopuş yaşıyor

    Yeni parti kurma girişimleri içerisinde olduğu belirtilen Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yerel seçim ve siyasi gündeme dair değerlendirmede bulundu.