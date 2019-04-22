Kapatılan ODTÜ Medya Topluluğu yeniden açıldı

ODTÜ Mezuniyet Töreni’nde meydana gelen protestoları haberleştirdiği için kapatılan ODTÜ Medya Topluluğu, 33. Uluslararası Bahar Şenliği öncesi yeniden resmiyetine kavuştu. Topluluğun yeniden açılışı, Rektörlük tarafından öğrencilere atılan mail ile duyuruldu.

ODTÜ Medya Topluluğu, ODTÜ 2018 Mezuniyet Töreni’nde meydana gelen protestoları haberleştirdiği için üniversite yönetimi tarafından fiilen kapatılmıştı. Ekipmanlarına el konulan ve etkinlikleri durdurulan Medya Topluluğu, ODTÜ topluluklarının ve öğrencilerin dayanışmasıyla çalışmalarına devam etmişti. Topluluk tarafından bugün yapılan bir açıklama ile üniversite yönetimiyle bir toplantı gerçekleştirildiğinin açıklanmasının ardından, ODTÜ Rektörlüğü tarafından öğrencilere bir mail gönderilerek Medya Topluluğunun yeniden resmi topluluk olarak tanındığı duyuruldu. Rektörlük tarafından gönderilen mailde, 20 Aralık 2018 tarihinden bu yana etkinlikleri durdurulan topluluğun, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklama sonucunda açılmasına karar verildiği dile getirildi.

Gün içerisinde Medya Topluluğu tarafından yapılan açıklamada, 18 Nisan tarihinde Rektörlükten gelen talep üzerine Rektör Mustafa Verşan Kök ve Rektör Danışmanları ile bir toplantı gerçekleştirildiği belirtilerek toplantıda, 6 Temmuz 2018’de gerçekleşen Mezuniyet Töreni’nden bugüne kadar gerçekleşen olayların değerlendirildiği ifade edildi. ODTÜ Medya Topluluğu’nun, ODTÜ’nün değerlerine sahip çıkmaya çalışan ve bu değerlerin aktarımına önem veren bir topluluk olduğu dile getirilen açıklamada, “ODTÜ Medya Topluluğunun yönetim tarafından tekrar resmi bir topluluk olarak tanınması üretimlerimize ve ODTÜ geleneklerine katkı sağlayacaktır” denildi. (Ankara/EVRENSEL)