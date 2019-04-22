Mardin Mazıdağı Belediyesinde kayyım çok sayıda AKP’liyi işe almış

Halkların Demokratik Partisinin (HDP), 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 56,4’lük oy oranıyla kazandığı Mardin’in Mazıdağı Belediyesinde kayyım döneminde çok sayıda AKP’linin işe alındığı ortaya çıktı.

MA’dan Ahmet Kanbal’ın haberine göre; AKP İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Doğan, AKP Kadın Kolları Sözcüsü Sabahat Tekin ve AKP Gençlik Kolları Başkanı B.E’nin işe alınan kişiler arasında olduğu öğrenildi.

TEMİZLİK İŞİNE ALINAN AKP’Lİ: BEN TEMİZLİK YAPMAM

İŞKUR üzerinden temizlik işçisi olarak işe alınan AKP Kadın Kolları Başkanı Doğan, belediyenin HDP’ye geçmesinin ardından 5 gün boyunca işe dönmedi. Bunun üzerine, Belediye Eş Başkanı Nalan Özaydın, Doğan’ı işe gelmesi için Zabıta Amirliği üzerinden 3 defa arattı. Eş Başkan Özaydın’ın ısrarı üzerine belediyeye gelen AKP’li Doğan, temizlik personeli olarak çalışmayacağını ve kendisinin belediyede Halkla İlişkiler Müdürü ve Beyaz Masa’nın sorumlusu olduğunu söyledi. Yaşanan diyaloğun ardından işe gelmemeyi sürdüren Doğan hakkında tutanak tutularak iş çıkışı yapıldı.

AKP SÖZCÜSÜNDEN TEHDİT

Aynı zamanda AKP’li Başkan Doğan’ın yeğeni olan AKP Kadın Kolları Sözcüsü Sabahat Tekin de, belediyenin el değiştirmesinin ardından bir süre işe gelmedi. Temizlik personeli olarak belediyeye alınan AKP’li Tekin, yapılan ihtar üzerine belediye eş başkanı ile görüşmek üzere belediyeye geldi. Kayyımın özel kalem müdürü personel şefi olarak görevlendirildiği ortaya çıkan Tekin, Eş Başkan Özaydın’a, “Ben Kaymakam beyin özel kalemiyim. Ayrıca buranın personel şefiyim. Belediyeye gelmek zorunda değilim. Maaşımı kesemezsiniz. Bunu yaparsanız sizi kaymakama şikayet ederim” tehdidinde bulundu.

Sağlık raporu alan Tekin’in halen belediyedeki işinin başına dönmediği öğrenildi.

İŞKUR üzerinden belediyenin şoför kadrosuna alınan, ancak Beyaz Masa’da faaliyet yürüten AKP Gençlik Kolları Başkanı B.E’nin ise, düzenli olarak işe geldiği aktarıldı. Eş Başkan Özaydın’ın söz konusu durumdan kaynaklı B.E. hakkında herhangi bir işlem yapmadığı öğrenildi. (MARDİN/MA)