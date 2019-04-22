Türk-İş 1 Mayıs’ı Kocaeli’de Perşembe Pazarı’nda kutlayacak

Türk-İş 1 Mayıs program ve güzergahını açıkladı.

Türk-İş bu sene 1 Mayıs’ı Kocaeli’de kutlama kararı aldı. Kocaeli İl Temsilciliği binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Türk-İş Marmara Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, “Türk-İş tarihinin en muhteşem 1 Mayıs kutlamalarından birini gerçekleştireceğiz” derken, Türk-İş Kocaeli Temsilcisi Yakup Yıldız, “100 binleri bulabilecek bir katılım bekliyoruz. 'Kıdemime dokunma! Krizin nedeni biz değiliz, bedelini ödemeyeceğiz' diyerek alanları dolduracağız” dedi.

Türk-İş Marmara Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, Türk-İş Kocaeli İl Temsilcisi Yakup Yıldız, Türk-İş Sakarya İl Temsilcisi Cemal Yaman ve Türk-İş’e bağlı sendikaların yöneticileri bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

“ÇALIŞANLARIN BEKA MESELESİ VAR”

Türk-İş İl Temsilciliği binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Türk-İş Marmara Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, “Bu 1 Mayıs bizim için çok önemli ve anlamlı. Bizler siyasi iktidara haklı taleplerimizi ileteceğiz. Türk-İş tarihinin en muhteşem 1 Mayıs kutlamalarından birini gerçekleştireceğiz. Bu ülkede beka meselesi varsa Türk-İş o meselesin her zaman arkasındadır. Önümüzde 4 buçuk yıllık seçimsiz bir süreç var. Şimdi de çalışanların beka meselesi var” dedi.

“HEDEFİMİZ HAK GASBI YAŞAMAMAK”

Kıdem tazminatının kırmızı çizgileri olduğunu hatırlatan Uyar, “Yasal düzenlemeler bizlerle birlikte hareket edilerek yapılmalı. Bizler yıllardır sıkıntılardan bahsediyoruz. Biz işçinin sendikası olmadan kıdem tazminatı için karar verilemez diyoruz. Bunu demeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Hak gasbı yaşamak istemediklerini belirten Uyar, “Kıdem tazminatı ile ilgili reform söylemlerinden bahsediyorlar ki yapılmak istenen reform adı altında yeni bir hak gasbı olacaktır. İktidarın hedefi 2023 ise, bizim hedeflerimiz de asla hak kaybı yaşamamaktır” dedi.

1 Mayıs’ta Türkiye’ye mesaj vereceklerini söyleyen Uyar, “Yapmamız gereken mücadelenin bedelini ödemeye ve ödetmeye her zaman hazırız. Bu ülkeyi yönetenleri seviyoruz ama bizim haklarımızı geri götürecek bir çalışma yaparlarsa temsil ettiğimiz çalışanlar için mücadelemizi veririz” ifadelerini kullandı.

“YÜZ BİNLERİ BULACAK KATILIM BEKLİYORUZ”

Türk-İş İl Temsilcisi Yakup Yıldız, “1 Mayıs'ı, İzmit Kaymakamlığıyla yaptığımız görüşmeler neticesinde yeni ismiyle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı olan eski Perşembe Pazarı’nda kutlayacağız. Toplanma alanımız ise Doğu Kışla Pazar Alanı olacak. İl dışından gelecek olan katılımcılar Batı, Doğu ve Güney kesiminden şehrin bu bölgesine girecek. Burada toplanıldıktan sonra 2 kilometre kortej eşliğinde sloganlarla meydana girilecek. Biz 100 binleri bulabilecek bir katılım bekliyoruz” diye konuştu.

“TÜRK-İŞ BAYRAĞI ALTINDA YAPILACAK”

Gazetecilerin Türk-İş dışındaki siyasi parti ve emek örgütlerinin 1 Mayıs programına katılım gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği yönündeki sorusuna yanıt veren Adnan Uyar, “Emekten yana olan herkes alanda olabilir ama flamalarını, bayraklarını açmamak kaydıyla katılabilirler. Türk-İş bayrağı altında yapılacak bir etkinlik olacak” dedi.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’NİN BAŞVURUSUNA YASAK

Öte yandan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’de 1 Mayıs kutlaması yapmak için İzmit Kaymakamlığına başvuruda bulunmuştu. İzmit Kaymakamlığı SES Kocaeli Şubesi üzerinden yapılan başvuruya, “Talep edilen miting alanı ve yürüyüş güzergahı Kaymakamlığımızca belirlenen alanlar içerisinde bulunmadığından, Merkez Bankası önünden başlayacak, İzmit Kent Meydanına kadar olan yürüyüş talebiniz Kaymakamlığımızca uygun görülmemiştir” yanıtını verdi.

Kaymakamlığın yanıtı sonrası DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ise 1 Mayıs için İstanbul’a gitme kararı aldı. (Kocaeli/EVRENSEL)

Türk-İş Kocaeli Temsilciliği 1 Mayıs’ta İzmit'te olacaklarını açıkladı