DİSK, 1 Mayıs öncesi bildiri dağıtımlarına devam ediyor

DİSK, “Kıdem tazminatının gasbına, zorunlu BES dayatmasına ve işsizliğe karşı, iş adalet ve özgürlük için” çağrısıyla Kadıköy’de bildiri dağıttı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da katılımıyla Kadıköy Altıyol’da bir araya gelen DİSK’liler, “1 Mayıs’ta 1 Mayıs alanlarındayız” sloganlarıyla rıhtıma yürüdü.

Dağıtılan bildiride, “Nüfusun dörtte üçü olup yok sayılmak istenen işçiler, ekonomik krizin faturasını ödemeyi reddeden milyonlar 2019 1 Mayıs’ında iş, adalet ve özgürlük taleplerini yükseltiyor. Yıllardır ceplerini doldururken sırtımızdan elde ettikleri nimetleri kimseyle paylaşmayanlar külfeti bize yıkmak istiyorlar” ifadeleri yer aldı.

“Kriz bahanesiyle işimize, ekmeğimize haklarımıza el uzatılıyor. Enflasyon, pahalılık, rekora koşan işsizlik, gerçek ücretlerdeki kayıplar ile krizin faturası emekçilere kesiliyor” denilen bildiride talepler şöyle sıralandı: