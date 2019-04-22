Gazeteciler Çiğdem Toker, İsminaz Temel ve Havva Cuştan yargılanıyor

Bu hafta da gazetecilerin yazı ve haberleri nedeniyle yargılanmasına devam edilecek.

24 Nisan Çarşamba günü, aralarında Etkin Haber Ajansı (ETHA) Editörü İsminaz Temel ve Muhabiri Havva Cuştan ile Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB) avukatlarının da bulunduğu ikisi tutuklu 23 kişinin “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddiasıyla yargılandığı davanın beşinci duruşması İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Gazeteci İsminaz Temel 16 ay süren tutukluluğun ardından bir önceki duruşmada tahliye edilmişti.

ÇİĞDEM TOKER YAZISI DOLAYISIYLA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

25 Nisan Perşembe günü ise Gazeteci Çiğdem Toker hakkında 22 Nisan 2018 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan “PTT’nin ayrıcalıklı şirketi” başlıklı köşe yazısı gerekçe gösterilerek Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) AŞ tarafından açılan 50 bin TL’lik manevi tazminat davası Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek.

PTT, mahkemeye sunduğu dilekçede Çiğdem Toker’in bahsi geçen yazıda “Şirketi aşağılayıcı ve kamuoyu nezdinde güvenilirliğini sarsmaya yönelik ifadeler” kullandığını iddia ediyor. (MEDYA SERVİSİ)