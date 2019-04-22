Bahçeli: Kimse olayların gizli faili olarak partimizi gösteremez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu’ya yönelik saldırıya ilişkin, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’yu suçlamayı sürdürdü. Daha önce "Yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kemal Kılıçdaroğlu?" diyen Bahçeli şimdi de “HDP’yle aynı kareye girenlerin protesto edilmeleri neredeyse kaçınılmaz iken, hiçbir tedbir almadan şehit cenazesine katılmaları eğer gaflet değilse, kesinlikle bir gizli gündemin sonucudur” ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca, "Hiç kimse olayların gizli faili ve azmettiricisi olarak partimizi ve dava arkadaşlarımızı göstermeye kalkışmamalıdır" dedi.

Devlet Bahçeli, bugün akşam saat 18.00’de toplanan Başkanlık Divanı’nı sonrasında yaptığı açıklamada dün asker cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu’ya dönük saldırı ve linç girişimini değerlendirdi.

Bahçeli'nin yazılı açıklamasından satır başları şöyle:

İSTANBUL SEÇİMLERİNİ GÜNDEME GETİRDİ

“İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimleri üzerindeki sis perdesi, şirazesinden çıkan şaibe iddiaları, devamlı kamçılanan ihtilaflar, devamlı körüklenen husumet ve cepheleşmeler Türkiye’yi bir yol ayrımına kadar getirmiştir.”

“CHP’nin sırf daha fazla belediye kazanmak için PKK’ya umut bağlaması, HDP’yle aynı hizaya girmesi milletimizde beklendiği gibi büyük bir tepki ve itiraza neden olmuştur.”

“İstanbul merkezli derinleşen tahrik kampanyasının, bardağı taşıran sandık yolsuzluklarının, izahı olmayan hak gasplarının, hukuka giydirilmek istenen deli gömleklerinin ülkemizin meflûç hale gelmesi için planlandığı bir vehim değil, bir vakadır.”

“CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’un Akkuzulu Köyü’nde katıldığı şehit cenazesinden hemen sonra maiyetiyle birlikte karşı karşıya kaldığı saldırı ve kötü muameleler kabul edilemez niteliktedir.”

“Hiç kimse olayların gizli faili ve azmettiricisi olarak partimizi ve dava arkadaşlarımızı göstermeye kalkışmamalıdır.”

“Partimizi hedef alan iğrenç iftiraların, sosyal medya aracılığıyla yapılan hayasız saldırıların, ilkesiz medya karalamalarının, ilkel isnatların alçak bir komplo olduğu katidir, kesindir.”

“Bir yanda YSK’nın İstanbul seçimleriyle ilgili olağanüstü itiraz sürecinin işlediği, diğer yanda 1 Mayıs gösterileriyle ilgili bugünden zorlama ve dayatmaların tedavülde olduğu bir zaman aralığında Çubuk hadisesi gerçekleşmiştir.”

"GİZLİ BİR GÜNDEMİN SONUCU"

“Mehmetçik katilleriyle örtülü ittifak yapanların, HDP’yle aynı kareye girenlerin, YPG’ye terör örgütü demekten acziyet yaşayanların protesto edilmeleri neredeyse kaçınılmaz iken, adeta meydan okur gibi, hiçbir tedbir almadan, güvenlik güçlerini bilgilendirmeden, şehit ailesine bilgi vermeden şehit cenazesine katılmaları eğer gaflet değilse, kesinlikle bir gizli gündemin sonucudur.”

“Çubuk’un Akkuzulu Köyü’nün yüksek duyarlılığı, şehidimizin geride bıraktığı acı ve yası dikkate alınmamış, muhtemel provokasyonlar gözardı edilmiştir.”

“CHP’nin, HDP ve PKK ittifakı sıcaklığını hala korurken yöre halkının infialini ve galeyana gelme ihtimalini hesaba katmamak hem ufuksuzluk hem de siyasi mağduriyet tesis etme hazırlığıdır.”

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın olay mahallinden Genel Başkanı’nı bırakıp kaçması titizlikle araştırılmalı, olayların içinde parmağının olup olmadığı analiz edilmelidir.”

BAHÇELİ DÜN DE KILIÇDAROĞLU'YU SUÇLAMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğramasın hemen ardından MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada bölgedeki oy oranlarını vermiş ve "Bir siyasi partinin lideri nereye nasıl gideceğine kendisi araştırmalı, danışmanlarına sormalı, parti yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunulmalı" demişti. Bahçeli ayrıca, "Akkuzulular sert adamlar. Televizyonda yaşlı bir adam yumruk atıyor. O adama yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kemal Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli bu açıklamaları nedeniyle tepki çekmişti. (HABER MERKEZİ)