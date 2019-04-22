Fas’ta binlerce kişi tutuklular için yürüdü

Fas’ın başkenti Rabat’ta binlerce kişi, hapishanelerdeki Rif Hareketi aktivistlerinin serbest bırakılması talebiyle sokağa çıktı. Pazar günü Bab el-Had Meydanı’nda bir araya gelen göstericiler, Fas Parlamentosuna yürüdü. Rif Hareketinin liderlerinden Nasır ez-Zefzafi’nin babası Ahmed ez-Zefzafi, “Onlar sadece Rif bölgesinin kalkınmasını istiyor” dedi. 20 Ekim 2016’da Fas’ın kuzeyindeki Rif bölgesinin Huseyme kasabasında Muhsin Fikri adlı genç bir balık satıcısı, el konulan balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken ezilerek öldürüldü. Kasabada düzenlenen gösteriler zamanla, işsizliğin ve yolsuzlukların da protesto edildiği eylemlere dönüştü. Adını protestoların başladığı bölgeden alan Rif Hareketi, Ekim 2016’dan 2017’nin ortalarına kadar hükümetin bölgenin kalkınması için söz verdiği projeleri hayata geçirmesi talebiyle gösteriler organize etti. Kazablanka İstinaf Mahkemesi 5 Nisan’da, 2016 ve 2017 yıllarındaki gösterileri organize etmek suçlamasıyla Rif Hareketi Lideri Nasır ez-Zefzafi dahil 42 kişi hakkında verilen 20 yıla kadar cezasını onadı. (DIŞ HABERLER)