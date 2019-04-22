İHD Kadın Komisyonu'ndan tepki: Annelere karşı suç işlenmiştir

Gebze ve Kızıltepe’de polisin saldırısına maruz kalan anneler için İHD Merkezi Kadın Komisyonu basın açıklaması yaptı. İHD merkezi kadın komisyonu adına açıklama yapan Derya Yıldırım “Çatışmalı ortamda en büyük acıyı anneler, kadınlar yaşadığı gibi; en büyük mücadeleyi de anneler, kadınlar vermektedir.” dedi.

"BARIŞÇIL EYLEM YAPIYORLAR"

Açlık grevinde bulunan siyasi mahpusların annelerinin ve yakınlarının, mahpusların bulunduğu hapishane önlerinde endişe içerisinde beklediklerini söyleyen Yıldırım “Bu anneler, çatışmalı ortam nedeniyle evlerini, topraklarını, anılarını, umutlarını ve en çokta çocuklarını yitirmek istemiyorlar. Canları gidiyor ve 'ölümcül sessizlik' devam ediyor. İşte bu nedenle sessizliğe karşı ses olmak dileğiyle Gebze Cezaevi önünde, kimseyi rahatsız etmeden barışçıl bir eylem yapıyorlar.” dedi.

"SÖZLEŞMELERE AYKIRI BİÇİMDE ŞİDDETLE BASTIRILDI"

“Gebze cezaevi önünde çocukları ölmesin diye sessizce oturan annelere, polis Türkiye’nin tarafa olduğu sözleşmelere aykırı biçimde bir saldırı gerçekleştirdi.” diyen Yıldırım “Anneler, coplarla itildi, taciz içeren küfür ve tehditlere, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldılar. Olaydan bir gün sonra polis, aynı saldırıyı Kızıltepe de gerçekleştirdi. Böylece bir kez daha bir 'anne sesi' şiddetle bastırıldı” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

"İÇİŞLERİ BAKANI İSTİFA ETMELİDİR"

Yasal değişiklerle kolluk kuvvetlerine verilen yetkilerin sürekli genişletilmesinin kolluk kuvvetlerini, yetkilerini hukuk dışı ve keyfi bir şekilde kullanmasına etki ettiğini söyleyen Yıldırım “Bizler insan hakları savunucusu kadınlar olarak; Türkiye’nin altına imza attığı sözleşmelere uygun davranmasını talep ediyoruz. Amaçları sadece çocuklarının ölmesini engellemek, onların taleplerini dile getirmek olan annelere yapılan polis saldırısını kınıyor ve İçişleri Bakanını yaşanan bunca şiddet olayının ardından istifaya davet ediyoruz. Adli ve idari mercileri de sorumlular hakkında etkili bir soruşturma yürütmeye çağırıyoruz” dedi.

ADANA’DA DA İHD’DEN TEPKİ

İnsan Hakları Derneği (İHD) Adana Şubesi Kadın Hakları Komisyonu üyeleri, Gebze Cezaevi önünde ve Mardin’in Kızıltepe ilçesinde annelere dönük polisin sert müdahalesini protesto etti. (HABER MERKEZİ)

Polis, açlık grevi komisyonunun açıklamasına gazla saldırdı

Polis şiddetine maruz kalan anneler Erdoğan’a seslendi: Vicdanlı olun

Gebze'de polis saldırısına uğrayan anneler: Çocuklarımız ölüyor