Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube, üyelerine baskı yapıldığını açıkladı

Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen eğitim emekçileri, “Laik, demokratik eğitim mücadelemiz engellenemez” pankartı açarak basın açıklaması yaptı.

Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube, Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde okullarda üyelerine karşı Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürleri tarafından baskı uygulandığını belirterek basın açıklaması ile yetkilileri uyardı.

Eğitim Sen 5 No’lu Şube Başkanı Şenay Akyol tarafından yapılan basın açıklamasında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Can'ın göreve geldiği günden bu yana Eğitim Sen'i hedefe koyarak ilçede yetkiyi Eğitim Sen’den alacağını söyleyerek, kendi yetkisini taraflı bir şekilde kullandığını belirterek, “Yönetici konumundaki görevliler bugün eğitim emekçilerini makama çağırarak, arayarak, arattırarak sendikamızdan istifa ettirmeye çalışmakta, sendikal rekabete, sendikal özgürlüklere gölge düşürmekte, açıkçası suç işlemektedir. Göreve yeni başlayan memurların önüne sendika formu koyup doldurtan şeften, öğretmenine baskı yapan müdürlerden, ilçe milli eğitim müdüründen de şikayetçi olacağız” dedi.

Akyol, yapılan baskıların sendikal mücadelelerini engelleyemeyeceğini belirterek, kendilerine ulaşan ve tutanak altına alınan ihbarların milli eğitim ve okul yöneticilerinin üyeleri üzerinde sendika üyeliği baskısı oluşturulduğunu, makam odalarının ikna odalarına dönüştürülerek eğitim emekçileri üzerinde mobbing uygulandığını belirterek, “İşimizin, emeğimizin ve ülkemizin geleceği için, haklı ve meşru mücadelemize katılan, katılacak tüm eğitim emekçilerini; insanca yaşam talebiyle omuz omuza mücadele etmeye, hep birlikte direnmeye ve kazanmaya çağırıyoruz!” dedi.

DİSK-Emekli Sen, Veli-Der, Emek Partisi ve HDP ilçe yöneticilerinin de destek verdiği basın açıklaması “Yaşasın örgütlü mücadelemiz”, “Baskılar bizi yıldıramaz” gibi sloganlarla sona erdi. (İzmir/EVRENSEL)