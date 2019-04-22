İstanbul Tabip Odası: Cerrahpaşa kasıtlı olarak ihmal ediliyor

İstanbul Tabip Odası (İTO) Genel Sekreteri Osman Öztürk, Cerrahpaşa İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde borç sorunu nedeniyle medikal firmaların ihaleye girmediğini ve malzeme sorunu nedeniyle uzun süredir hastanede ameliyatların aksadığını dile getirdi.

Cumhuriyet’ten Emre Deveci’nin haberine göre, anestezide kullanılan Veküronyum ve Roküronyum adlı ilaçların 5-10 TL’lik ucuz ilaçlar olmasına rağmen hastanede bulunmadığını belirten Öztürk, doktorların kendi imkanlarıyla özel hastanelerden ilaç getirmek zorunda kaldıklarını aktardı.

“MALZEMELER HASTALARA ALDIRILIYOR”

Cerrahpaşa ve İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinin hükümet tarafından kasıtlı olarak ihmal edildiğini ve bu köklü hastanelerin çalışamaz hale getirildiğini belirten Öztürk, ameliyat için gerekli malzemelerin hastalara aldırıldığını söyledi.

“KADROLAŞAMADIKLARI İÇİN ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPIYORLAR”

Osman Öztürk, Cerrahpaşa ve üniversite hastanelerinin içinde bulunduğu duruma dair şunları söyledi: