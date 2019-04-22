205 kurumdan açlık grevlerinin sonlandırılması için hükümete çağrı

Diyarbakır’da 78’liler Derneği Girişimi, açlık grevlerine ilişkin ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Aralarında siyasi parti ve kitle örgütlerinin bulunduğu 205 kurumun imzasının yer aldığı açıklamanın çağrı metninde, hükümete "Açlık grevlerinin sonlandırılması için talepler karşılansın" çağrısı yapıldı.

"YAŞAM HAKKINI KORUMAK DEVLETİN GÖREVİDİR"

Açıklama konuşan 78’liler Derneği Eş Başkanı Gani Alkan, açlık grevlerinin kritik aşamaya geldiğini, toplumsal krize neden olabilecek sonuçlar dağabileceğini belirtti. Alkan şöyle devam etti:

"Bir hak talebi ya da bir durumu protesto için başlatılan açlık grevlerinin ölümlerle sonuçlanması vicdan sahibi herkes için bir acı kaynağıdır. Geçmiş deneyimler, açlık grevlerinde ölüm riskinin sadece gün sayısıyla ilişkili olmadığını da göstermektedir. Nitekim açlık grevlerinde mahpuslardan bazıları açlık grevlerinin birinci ayında, bazıları ise üçüncü ayında yaşamını kaybetmiştir. Yasaların eşit uygulanmasını sağlamak ve cezaevlerinde tutulmakta olan mahpusların yaşam hakkını korumak devletin görevidir.”

"YASALARIN EŞİT UYGULANMASI YETERLİ"

Açlık grevindekilerin taleplerinin karşılanması için yasaların uygulanmasını yeterli olduğunu ifade eden Alkan, "Hukuki bir talep ile başlanılmış olan açlık grevlerinin çözüme kavuşturulması iktidar açısından hiç de zor değildir. Bunun için yeni bir yasal düzenlemeye dahi ihtiyaç yoktur. Anayasa ve yasaların eşit uygulanması tek başına yeterlidir. Hiçbir şeyin yaşamdan daha kutsal olmadığını düşünen bizler, açlık grevlerinin olası ölüm ve geri dönüşü olmayan sakatlıklar yaşanmadan önce sona erdirilmesi için gerekli insani duyarlılığın gösterilmesini ve demokratik yollarla çözüme kavuşturulmasını istiyoruz" diye konuştu.

"DAHA FAZLA CAN KAYIBINA YOL AÇMADAN ÇÖZÜLMELİ"

Ardından söz alan 78’liler Derneği Sözcüsü Celalletin Can, açlık grevlerinin hükümeti zora soktuğunu, fakat henüz hükümette duruma dair bir eğilim görmediklerini de ifade ederek "Açlık grevlerinin onları zorladıklarının farkındayız. Meclis Başkanı ile birlikte bir görüşme yapacağız. Umarım bu süreç derinleşir. Açlık grevindeki arkadaşlarımız da çok kararlı görünüyorlar. Hükümet buna ne kadar direnir, bunun üzerine düşünmek gerekir. Öcalan’ın ne aile ne avukat ziyareti var. Sağlık koşulları bilinmiyor. Bizde buna tecrit içinde tecrit derler. Açlık grevinin sonuçlanması için devletin bu sorunu çözmesini isteriz. Kanun önünde herkes eşittir diyeceğiz ama kanun yok. Daha fazla can kaybına yol açmadan çözülmelidir” dedi.

"BU TOPRAKLAR KANA DOYDU"

Ardından konuşan Barış Annesi Remziye Alan da tecridi hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini vuguladı ve çocuklarının taleplerinin karşılanması gerektiğini ifade etti. Alan, "Çocuklarımızın üzerindeki tecridi kabul etmeyeceğiz. Biz çocuklarımızın taleplerinin arkasında olacağız. Biz meydanlara çıkacağız. CPT neden sessiz kalıyor? Bu topraklar kana, acıya doydu. Barış istiyoruz” dedi.

Çağrı metninde imzası bulunan bazı kurumlar şöyle:

78LİLER GİRİŞİMİ

AVRUPA SÜRYANİLER BİRLİĞİ

ESU TÜRKİYE

CEZA İNFAZ SİSTEMİNDE SİVİL TOPLUM DERNEĞİ (CİSST)

ÇAĞDAŞ AVUKATLAR GRUBU (ÇAG)

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ VE TÜM ŞUBELERİ

DEMOKRASİ İÇİN HUKUKÇULAR

DEMOKRATİK ALEVİ DERNEĞİ

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ İSTANBUL

DEVRİMCİ PARTİ

DOĞU VE GÜNEYDOĞU DERNEKLER PLATFORMU

EMEK PARTİSİ (EMEP)

EŞİT HAKLAR İÇİN İZLEME DERNEĞİ

EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ (ESP)

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ İSTANBUL

HALKEVLERİ

HAK İNİSİYATİFİ DERNEĞİ

İMC KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ İSTANBUL

İSTANBUL LGBTİ

İŞÇİ SÖZÜ

KALDIRAÇ

KATILIMCI AVUKATLAR GRUBU (KAV)

KESK İSTANBUL ŞUBELER PLATFORMU

KIRK YAMA KADIN DERNEĞİ

MOR DAYANIŞMA

ÖZGÜRLÜK İÇİN HUKUKÇULAR DERNEĞİ

ÖZGÜRLÜKÇÜ DEMOKRAT AVUKATLAR GRUBU

PARTİZAN

ROSA KADIN DERNEĞİ

SOSYALİST DAYANIŞMA PLATFORMU (SODAP)

SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

SOSYALİST YENİDEN KURULUŞ PARTİSİ (SYKP)

TEVGERE JİNEN AZAD (TJA)

TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK PARTİ GİRİŞİMİ

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI

YEŞİLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

YENİ DEMOKRAT KADIN

(HABER MERKEZİ)

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