Adana’da işkenceye tepki gösterdikleri için yargılananlara beraat

Gözaltında ters kelepçeyi insan haklarına aykırı olduğu gerekçesi ile reddettiği için darbedilen ve hastaneye götürülmeyen Avukat Tugay Bek için basın açıklaması yapan EMEP, KESK’e bağlı sendikalar, demokratik kitle örgütlerinin üye ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 35 kişi beraat etti. Geçtiğimiz yıl açılan soruşturmadan sonra açılan davada savcılık işkenceye karşı bir araya gelen emekçileri eylem için izin almamakla suçluyordu.

Duruşmaya çok sayıda avukatın yanı sıra Emek Partisi MYK üyesi Yakup Aslandoğan ve GYK üyesi Sedat Başkavak da katıldı. Duruşmada konuşan Tugay Bek, insan haysiyetiyle bağdaşmayan bu muamele karşısında bunu yapan polislerin yerine kendilerinin yargılanmasına tepki gösterdi. Bek, polis amirinin kendisine “Nasıl ters kelepçeyi kabul etmezsin? Buraya ne hakimler, ne savcılar, ne albaylar geldi. Ters kelepçe taktım. Sen kimsin?’ dediğini de aktardı.

AVUKAT İMREK: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA

Sanık avukatlarından Yıldız İmrek de söz konusu açıklamanın anayasal bir hak ve düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu söyledi. İmrek, “Müvekkillerin basın açıklaması işkence gibi insanlık suçu olan bir fiille ilgili bir kamuoyu bilgilendirmesi kamusal görevdir. Keşke savcılık onlara teşekkür etse ve gereğini yaparak polisler hakkında soruşturma açsaydı” dedi.

Avukat Ümit Büyükdağ da şiddet içermediği müddetçe basın açıklamalarının 2911 kapsamında değerlendirilemeyeceğini söyledi. Adana Baro Başkanı Veli Küçük de “Her şeyden evvel salonun durumu adalet mekanizmasının yansıması. Bu dava toplumun reaksiyon gösteren kesimine karşı yürütülen sistematik baskının bir yansımasıdır” dedi.

Savunmaları dinleyen mahkeme dosyada suç oluştuğuna dair bir delil olmadığından derhal beraat kararı verdi. Derhal beraat, “Başkaca delil toplanmasına ve ifade alınmasına gerek kalmadan isnat edilen fiilin suç olarak tanımlanmamış olması gerekçesiyle beraat kararı verilmesi" anlamına geliyor. (Adana/EVRENSEL)