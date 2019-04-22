    • İskender Bayhan, Kılıçdaroğlu'ya saldırıyı değerlendirdi

    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan Kılıçdaroğlu'ya dönük saldırıyı yorumladı.

    22 Nisan 2019 15:58
    Son Güncellenme Tarihi: 22 Nisan 2019 16:34
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    Emek Partisi MYK Üyesi İskender Bayhan, Gündem Özel'de Zeliş Irmak'ın sorularını yanıtlıyor. İskender Bayhan ile Ankara Çubuk'ta Kılıçdaroğlu'ya dönük gerçekleştirilen saldırıyı, Ahmet Davutoğlu'nun başkanlık sistemine karşı yaptığı açıklamayı ve YSK'nin İstanbul itirazıyla ilgili görüşmesini değerlendirdik. (EVRENSEL WEB TV)

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