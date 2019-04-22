Bayhan: Hükümet ne yaptı ki, vatandaş Kılıçdaroğlu’ya saldırabildi?

Emek Partisi MYK Üyesi İskender Bayhan, Gündem Özel'de Zeliş Irmak'ın sorularını yanıtladı. İskender Bayhan ile Ankara Çubuk'ta Kılıçdaroğlu'ya dönük gerçekleştirilen saldırıyı, Ahmet Davutoğlu'nun başkanlık sistemine karşı yaptığı açıklamayı ve YSK'nin İstanbul itirazıyla ilgili görüşmesini değerlendirdik. Bayhan'ın değerlendirmelerinden öne çıkan bölümler şöyle:

"(Kılıçdaroğlu'ya dönükj saldırı) Kınamanın ötesinde, bu saldırıyı gerçekleştirenler ve arkasındaki güçler bir an önce açığa çıkarılmalıdır.

Valilik, Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı’nın açıklamalarına bakarsak yaşanan bir protestoymuş gibi üstü örtülmek isteniyor.

Bu yaşanan saldırı bir sonuçtur. Kılıçdaroğlu’nun ciddi bir şey atlattığı ortada.

Siyasetçiler protesto edilir; ama öncesiyle, sonrasıyla bakarsak yaşananın bir protesto olduğunu söyleyemeyiz.

Siyasetçilere dönük protesto denilince benim aklıma Soma Katliamı sonrası Erdoğan’a dönük yaşanan tepki geliyor mesela.

Bu saldırıya organize denilmesi için dört başı mamur bir planlama olması şart değil. Siyasi bir linç girişimi var ortada.

Burjuva siyasette egemen olan saldırganlığın sonucu ortaya çıkmıştır bu saldırı. Örgütlenmiş ve yönlendirilmiş bir saldırıdır.

Devlet, deriniyle açığıyla yeterince baskıcı, saldırgan bir tutum alıyor. Kendi dışındaki tüm muhalefeti zorla sindirmeye çalışıyor.

Bahçeli’ye şöyle sormak lazım: “Siz ne yaptınız ki, bir vatandaş Kılıçdaroğlu’ya yumrukla saldırdı?”

Bakarsan şiddete karşılar ama; iktidar cenahından yapılan tüm açıklamalarda yaşanan olay meşrulaştırılıyor.

‘Protesto’ diyorlar. Bu memlekette vatandaş sizi protesto edebiliyor mu acaba? “Trafik neden kapalı?” diye soranı darbettiler

Halkın tüm tepkilerini, protestolarını provokasyon olarak niteleyenler devletin demir yumruğunu nasıl kullandığını göstermişti bugüne kadar.

Hükümet saldırı sonrası aldığı tutumla halka, “Kılıçdaroğlu’ya bunu yapan bize ne yapmaz ki” dedirtmek istiyor.

TÜRKİYE İTTİFAKI VE DAVUTOĞLU'NUN MESAJI

Cumhur ittifakının rotası sertlik ve baskıdan yana. Bunun dışında günlük değişikliklerin dışında köklü bir değişim beklemek mümkün değil.

“Türkiye İttifakı” açıklaması rejimin yaşadığı tıkanıklıkların nasıl aşılabileceğine dair yürütülen hesaplardan biridir.

Davutoğlu “Siz cumhurbaşkanı olarak kalın, partiyi bize verin. Yoksa parti kuracağız” diyor. Ama bu açık bir mesaj değil.

Erdoğan pragmatist bir siyasetçi. Bundan sonraki adımlarını kendi yönetiminin çıkarları doğrultusunda atmaya devam edecektir.

Bundan sonrası Erdoğan için gerileme süreci olacak. Ancak bu gerilemenin hızının nasıl olacağı henüz net değil.

Erdoğan’ın gerileme sürecinin karşısına biz işçi ve emekçilerin kendi talepleri etrafından örgütlenmesini ve mücadelesini koyacağız.

YSK'YE YAPILAN İTİRAZ BAŞVURUSU

YSK, İstanbul’daki seçimi halkın tepkisine rağmen iptal ederse harakiri yapmış olacaktır; iptal etmezse Erdoğan açısından yeni bir zayıflama olacak." (EVRENSEL WEB TV)