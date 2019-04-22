22 Nisan 2019 14:51
HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'ya geçmiş olsun ziyareti
HDP, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki asker cenazesi sırasında saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yu ziyaret etti.
Fotoğraf: Evrensel
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki asker cenazesinde linç girişimine maruz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu'nu ziyaret etti.
CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen geçmiş olsun ziyaretinde, Buldan ve Temelli'ye HDP Meclis Başkanvekili Mithat Sancar ve HDP Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü eşlik etti. (Ankara/EVRENSEL)
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