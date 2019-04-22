İmamoğlu yönetimindeki ilk İBB Meclis Toplantısı canlı yayınlanıyor
Yeni dönemin ilk İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminde yapılıyor. Toplantı canlı yayınlanıyor.
22 Nisan 2019 14:28
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminde yapılan yeni dönemin ilk İBB Meclis toplantısı, İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.
Toplantıda konuşan İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Kılıçdaroğlu'ya dönük saldırının arkasındaki güçlerle ortaya çıkarılması gerekir. Bu saldırı demokrasiye yapılmıştır. Vatandaşları suçlamak çözüm değildir.
39 belediye başkanının tümü bizim belediye başkanlarımızdır. Ortak hareket etmek için çaba göstereceğiz." (EVRENSEL WEB TV)