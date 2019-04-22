Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Protesto, şiddete dönüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’ya dönük saldırıya ilişkin ilk kez konuştu.

1 güne yaklaşan sessizliğini bozan Erdoğan’ın Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

Ne yazık ki dün Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 22 Nisan 2019

“Dün dört şehidimizi toprağa verdik. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Bu vatan onların bize bıraktığı kutsal bir emanettir. Ne yazık ki dün Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür. Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız. Kimsenin Türkiye’nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz.” (HABER MERKEZİ)