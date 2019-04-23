YSK'den ara karar: Maltepe'de seçim kurullarından bilgi istendi

Yükswek Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine dair AKP ve MHP'nin yaptığı itirazlara ilişkin bugün de ara kararlar verdi.

YSK'NİN BUGÜN (24 NİSAN) VERDİĞİ ARA KARARLAR

YSK, MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimi hakkında yaptığı olağanüstü itirazda ara karar verdi. YSK, ara kararda; sandık kurulu, başkan, memur ve üyelerin görevlendirilmesinde esas alınan listelerin, hangi kurumlardan temin edildiği hakkında Maltepe Birinci ve İkinci ilçe seçim kurullarından bilgi istedi.

YSK, MHP'nin "kısıtlı seçmen" itirazı konusunda, AKP'nin başvurusunda araştırılacağı gerekçesiyle, yeniden bilgi istenmesine gerek görmedi.

YSK, AKP'nin Büyükçekmece itirazına ilişkin, dün alınan ara kararların sonucunun beklenmesini kararlaştırdı.

YSK, KHK'LİLERİN OY KULLANABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

İstanbul seçimlerine yönelik itirazları görüşen YSK, dün (23 Nisan) verdiği ara kararda, AKP'nin kısıtlı seçmen olduğunu iddia ettiği 41 bin 132 kişi ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasına hükmetmişti. Kurul, AKP’nin kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen seçmenlerin oy kullanamayacağına ilişkin yaptığı itirazı ise reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 23 Nisan günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili AKP’nin yaptığı olağanüstü itiraz başvurusundaki 8 iddianın araştırılmasına karar vermişti. AKP’nin İstanbul seçimlerinde 41 bin 132 kısıtlı seçmenin oy kullandığı, kamu görevlisi olmayan kişilerin sandık kurulu görevlisi olduğu ve seçimde kayıp oy pusuları bulunduğu iddiaları araştırılacak.

Kabul edilen iddiaların 2’si kamu görevlisi olmayan kişilerin sandık kurulu görevlisi olduğu ve seçimde kayıp oy pusuları bulunduğu yönündeyken, diğer iddialar şöyle:

2 bin 308 kısıtlı, bin 229 ölü seçmenin listelerde yer aldığı iddiası.

10 bin 290 seçmenin hem cezaevlerinde hem başka seçmen listelerinde olduğu iddiası.

5 bin 287 hükümlünün oy kullandığı iddiası,

İstanbul’daki yerleşim yeri adresi cezaevi olan 236 seçmenin oy kullandığı iddiası.

İstanbul genelinde 18 yaşının üzerinde zihinsel engeli bulunan 21 bin 782 kişinin seçmen listelerine kaydedildiği iddiası.

KARARIN ARDINDAN YAPILAN AÇIKLAMALAR

Binali Yıldırım, YSK’nin kararına ilişkin , ''YSK’nın kararına yorum yapmam yanlış olur. Süreç tamamlanmış değil, kanaat belirtmem doğru olmaz. Çünkü işin konusu benim” dedi.

YSK'nin 'KHK'lılar kararını değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, ''YSK’nın KHK ile ilgili aldığı karar, doğru bir karar. Daha önce de benzer kararlar var'' dedi.

Erdoğan da, "Karara yönelik herhangi bir yoruma girmeyeyim. Şu anda aklımda kaldığı itibarıyla 9 maddede itiraz vardı. Diğer 8'i üzerinde de onların incelenmesine ayrıca karar vermişler. 8 maddenin de incelenmesini şu anda izliyoruz. Onlar da tabii çok çok ciddi başlıklar. Onlar da incelendikten sonra nihai kararı bekleyeceğiz." açıklamasında bulundu.

İTİRAZLAR NEYDİ?

Başkanlık yarışını Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasına rağmen seçim gecesi Binali Yıldırım'ın "Kazandık" açıklaması yapmasıyla başlayan ve 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'un her yerine üzerinde Yıldırım'ın bulunduğu "Gönül belediyeciliği kazandı, teşekkürler İstanbul" yazılı pankartların asılmasıyla süren AKP'nin itiraz sürecinde sona yaklaşıldı. AKP'nin süreci uzatma çabalarına rağmen geçersiz oyların yeniden sayılmasının tamamlanmasının ardından Ekrem İmamoğlu mazbatasını alarak resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Bu süreçte AKP ve MHP seçimlerin iptal edilmesi ve yenilenmesi talebiyle olağanüstü itirazlarda bulunmuştu.

İstanbul'u kaybeden AKP'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, "oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu", "oy kaydırmaları yapıldığı", "kayıp oy pusulalarının bulunduğu", "kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı" ve "sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı" öne sürülüyor. AKP, ayrıca İstanbul seçiminin iptali için YSK'ye, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içeren ek dilekçe de sunmuştu. YSK başvurusunda üç valiz dolusu belge ibraz edilmişti. AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel tarafından Kurula bu belgelerin dijitallerini de teslim ettiği öğrenildi.

Recep Özel, Büyükçekmece seçim sonuçlarına itirazını yapmış ancak bu itirazın, içinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itirazların da yer alması nedeniyle olağanüstü itirazla birlikte görüşülmesini istemişti. YSK de bunu kabul etmişti. (HABER MERKEZİ)

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