23 Nisan 2019 07:20
Son Güncellenme Tarihi: 23 Nisan 2019 16:28

YSK'den ara karar: KHK'liler oy kullanabilir

YSK, KHK'lilerin oy kullanmasına yönelik itirazı reddetti. 41 bin kısıtlı seçmenin ve memur olmayan sandık başkanlarının araştırılmasına karar verdi.

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YSK'den ara karar: KHK'liler oy kullanabilir

Fotoğraf: AA

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    İstanbul seçimlerine yönelik itirazları görüşen YSK, AKP'nin kısıtlı seçmen olduğunu iddia ettiği 41 bin 132 kişi ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasına karar verdi. Kurul, AKP’nin kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen seçmenlerin oy kullanamayacağına ilişkin yaptığı itirazı ise reddetti.

    Kararı, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: YSK KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanabileceğine karar verdi...

    YSK'nin dün saat 14.00'te başlayan toplantısında, AKP ve MHP'nin yaptığı olağanüstü itirazlar ile AKP'nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itiraz ele alındı. AKP'nin YSK temsilcisi Recep Özel'in, YSK üyelerine partisinin iddialarıyla ilgili 2,5 saatlik bir sunum yaptığı toplantıda, CHP ve HDP temsilcilerinin de görüşlerini dile getirdiği öğrenildi. Kurul, itirazları görüşmeye bugün 11.00'de yeniden başladı.

    Kurul toplantısından bazı ara kararlar çıktı. Buna göre Kurul, AK Parti'nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu hizmetinden çıkarılanların seçmen sayılmaması konusundaki iddialarıyla ilgili araştırma yapılmasına gerek görmedi.

    Ara kararlarda 41 bin 132 seçmen ile memur olmayan sandık kurulu başkanı ve üyeleri ile iddiaya konu diğer seçmenlerin durumlarının araştırılması kararlaştırıldı.

    İTİRAZLAR NEYDİ?

    Başkanlık yarışını Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasına rağmen seçim gecesi Binali Yıldırım'ın "Kazandık" açıklaması yapmasıyla başlayan ve 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'un her yerine üzerinde Yıldırım'ın bulunduğu "Gönül belediyeciliği kazandı, teşekkürler İstanbul" yazılı pankartların asılmasıyla süren AKP'nin itiraz sürecinde sona yaklaşıldı. AKP'nin süreci uzatma çabalarına rağmen geçersiz oyların yeniden sayılmasının tamamlanmasının ardından Ekrem İmamoğlu mazbatasını alarak resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Bu süreçte AKP ve MHP seçimlerin iptal edilmesi ve yenilenmesi talebiyle olağanüstü itirazlarda bulunmuştu.

    İstanbul'u kaybeden AKP'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, "oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu", "oy kaydırmaları yapıldığı", "kayıp oy pusulalarının bulunduğu", "kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı" ve "sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı" öne sürülüyor. AKP, ayrıca İstanbul seçiminin iptali için YSK'ye, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içeren ek dilekçe de sunmuştu. YSK başvurusunda üç valiz dolusu belge ibraz edilmişti. AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel tarafından Kurula bu belgelerin dijitallerini de teslim ettiği öğrenildi.

    Recep Özel, Büyükçekmece seçim sonuçlarına itirazını yapmış ancak bu itirazın, içinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itirazların da yer alması nedeniyle olağanüstü itirazla birlikte görüşülmesini istemişti. YSK de bunu kabul etmişti. (HABER MERKEZİ)

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